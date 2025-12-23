Ahmet Altan Yeni Romanı "O Yıl" Hakkında Açıklamalarda Bulundu

'Zannediyorum ki kadınların, şikâyet eden ve şikâyet etmeyen erkekler ayrımı olduğunu düşünüyorum. Ben maçoluğu severim. Maçoluğun kötü bir şey olmadığını düşünüyorum. Elbette toksik maçoluk ve normal maçoluk birbirinden ayrılıyor. Erkeğin ve kadınların kendine özel tarafları var. Erkeğin kendine ait özelliklerine maçoluk deniliyor, bir kadının bir kadın olması gibi bir erkeğin de erkek olması, maço olması iyi bir şey.'