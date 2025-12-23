onedio
Ahmet Altan Yeni Romanı "O Yıl" Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.12.2025 - 18:53

Yazar Ahmet Altan, yeni kitabı olan 'O Yıl' isimli romanı Medyascope’tan Emir Berke Yaşar’a anlattı. Altan, verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Edebiyat, siyaset ve insan ilişkilerine dair değerlendirmeler yapan Altan'ın kadın erkek ilişkileri üzerine söyledikleri ve maçoluk tanımı dikkat çekti. Sert bir Osmanlı subayı olan Ragıp Bey'in Efronya’ya olan aşkını Osmanlı'nın son dönemleri ışığında anlatan roman geçtiğimiz ay yayınlanmıştı.

Ahmet Altan'a Osmanlı'nın son yılları hakkında yazmasının nedeni soruldu.

Romanlarının arasına O Yıl ile imparatorluğun çöküş döneminde geçen dördüncü kitap olduğunun hatırlatılması üzerine 'Osmanlı’nın son dönemleri çok karmaşık ve ne yazık ki kendisinden sonraki yüz yıla da damgasını vurmuş bir dönem. Bugünleri anlamak için Osmanlı’nın son dönemine bakmak lazım. Oradaki hastalık hiçbir zaman iyileşmedi. Hep ileriye sirayet etti.' yanıtını verdi.

Maçoluk kötü bir şey değil

'Zannediyorum ki kadınların, şikâyet eden ve şikâyet etmeyen erkekler ayrımı olduğunu düşünüyorum. Ben maçoluğu severim. Maçoluğun kötü bir şey olmadığını düşünüyorum. Elbette toksik maçoluk ve normal maçoluk birbirinden ayrılıyor. Erkeğin ve kadınların kendine özel tarafları var. Erkeğin kendine ait özelliklerine maçoluk deniliyor, bir kadının bir kadın olması gibi bir erkeğin de erkek olması, maço olması iyi bir şey.'

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
