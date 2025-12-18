Psikolojiye Göre İnsan Neden Dalıp Gider?

Psikoloji literatüründe dalıp gitme hali, aşırı düşünme ve zihinsel dolaşma kavramlarıyla birlikte ele alınıyor. Uzmanlara göre overthinking olarak tanımlanan süreç, tekrar eden, üretken olmayan düşünce döngülerinden oluşuyor. Endişe, geçmişe takılma ve karar verememe haliyle karakterize ediliyor. Evrimsel açıdan bakıldığında ise zihinsel dolaşma aslında hayatta kalmaya hizmet eden uyumlu bir özellik olarak ortaya çıktı.

İnsan ataları, geçmiş deneyimleri tekrar tekrar zihinde canlandırarak tehlikeleri önceden sezebildi. Olası riskleri hesaplayıp alternatif davranışlar geliştirdi. Sosyal yapıların karmaşıklaşmasıyla birlikte zihin, ilişkileri analiz ederek grup içindeki konumu korumaya çalıştı. Psikolojiye göre bu süreç, soyut düşünme, uzun vadeli planlama ve sosyal bağları güçlendirme yetisini besledi.