Psikolojiye Göre İnsan Neden Dalıp Gider?
Günlük hayatta sık sık yaşanan dalıp gitme hali, uzun süredir psikolojinin merkezinde yer alıyor. İnsanlar yürürken, konuşurken ya da ekran karşısında zihinlerinin başka yerlere kaydığını fark ediyor. Uzmanlara göre bu durum basit bir dikkat dağınıklığı değil.
Araştırmalar, insan zihninin neredeyse uyanık olunan zamanın yarısında düşünceler arasında dolaştığını gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dalıp gitme hali, evrimsel olarak hayatta kalmayı sağlayan zihinsel bir mekanizma
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zihnin varsayılan modu, dalıp gitmenin merkezinde yer alıyor
Sürekli uyarılma ve anlam eksikliği, zihni düşünce döngüsüne hapsediyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın