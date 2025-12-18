onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
17 Yıldır Bekleniyordu: Avrupa’nın En Uzun Teleferiği Sonunda Açıldı! Tam 4,5 Kilometre

17 Yıldır Bekleniyordu: Avrupa’nın En Uzun Teleferiği Sonunda Açıldı! Tam 4,5 Kilometre

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 16:01

Paris ulaşım tarihinde yeni bir dönem başladı. Yıllar süren planlama sürecinin ardından Avrupa’nın en uzun şehir içi teleferik hattı hizmete alındı. 4,5 kilometrelik güzergâh, metro erişimi zayıf bölgeleri merkeze bağlıyor. Sistem, klasik metro projelerine kıyasla daha hızlı ve ekonomik çözümler sunuyor. Günlük on binlerce yolcunun hayatı doğrudan etkileniyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paris Téléphérique, başkentin ulaşım haritasını kökten değiştirdi

Paris Téléphérique, başkentin ulaşım haritasını kökten değiştirdi

C1 adıyla bilinen teleferik hattı, Créteil’deki 8 numaralı metro hattını güneydoğu banliyösü Villeneuve-Saint-Georges’te yer alan Villa Nova bölgesine bağlıyor. Hat boyunca Limeil-Brévannes ve Valenton durakları bulunuyor. 

Toplu taşıma seçenekleri sınırlı kalan bölgeler, ilk kez doğrudan metro ağına entegre edildi. Paris’te şehir içi ölçekte hayata geçirilen ilk teleferik sistemi olma özelliği taşıyor.

Projenin temelleri yaklaşık 17 yıl önce atıldı. Finansman süreci, bölge halkının ikna edilmesi ve teknik zorluklar nedeniyle açılış defalarca ertelendi. Toplam maliyetin 138 milyon euro olduğu açıklandı. Yetkililer, yer altı metro projeleriyle kıyaslandığında ciddi tasarruf sağlandığını vurguluyor.

105 gondol, günde 11 binden fazla yolcu taşıyacak

105 gondol, günde 11 binden fazla yolcu taşıyacak

Hat üzerinde her gondol en fazla 10 yolcu alacak şekilde tasarlandı. Toplamda 105 gondol aktif olarak çalışacak. Sistem, istasyonlara 23 ila 37 saniyede ulaşan aralıklarla ilerliyor. Tekerlekli sandalye, bebek arabası ve bisiklet erişimi düşünülerek planlanan altyapı, kapsayıcı ulaşım anlayışıyla öne çıkıyor.

Saatte yaklaşık 22 kilometre hızla ilerleyen teleferik hattı, 4,5 kilometrelik mesafeyi 18 dakikada tamamlıyor. Aynı güzergâh otobüsle yoğun saatlerde 35 ila 40 dakika sürebiliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yükünün ciddi oranda azalması bekleniyor. Günlük yolcu kapasitesi 11 binin üzerinde hesaplanıyor.

Teleferik hattı hafta içi 05.30 ile 23.30 saatleri arasında çalışıyor

Teleferik hattı hafta içi 05.30 ile 23.30 saatleri arasında çalışıyor

Cumartesi günleri ise dönüşler biraz daha esnek tutuluyor ve son gondol 00.30’da hareket ediyor. Île-de-France ulaşım kartı kullanan yolcular için ekstra ücret çıkmıyor. Kartı bulunmayanlar ise hat üzerinde yolculuk yapabilmek için 2 euro ödüyor.

Teleferik sistemi ise daha kısa sürede kuruldu ve çok daha düşük maliyetle tamamlandı. Paris çevresinde uzun süredir merkezden kopuk kalan yerleşim alanları, ilk kez doğrudan ulaşım ağına bağlanmış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın