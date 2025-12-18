17 Yıldır Bekleniyordu: Avrupa’nın En Uzun Teleferiği Sonunda Açıldı! Tam 4,5 Kilometre
Paris ulaşım tarihinde yeni bir dönem başladı. Yıllar süren planlama sürecinin ardından Avrupa’nın en uzun şehir içi teleferik hattı hizmete alındı. 4,5 kilometrelik güzergâh, metro erişimi zayıf bölgeleri merkeze bağlıyor. Sistem, klasik metro projelerine kıyasla daha hızlı ve ekonomik çözümler sunuyor. Günlük on binlerce yolcunun hayatı doğrudan etkileniyor.
Paris Téléphérique, başkentin ulaşım haritasını kökten değiştirdi
105 gondol, günde 11 binden fazla yolcu taşıyacak
Teleferik hattı hafta içi 05.30 ile 23.30 saatleri arasında çalışıyor
