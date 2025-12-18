17 Yıldır Bekleniyordu: Avrupa’nın En Uzun Teleferiği Sonunda Açıldı! Tam 4,5 Kilometre

Cumartesi günleri ise dönüşler biraz daha esnek tutuluyor ve son gondol 00.30’da hareket ediyor. Île-de-France ulaşım kartı kullanan yolcular için ekstra ücret çıkmıyor. Kartı bulunmayanlar ise hat üzerinde yolculuk yapabilmek için 2 euro ödüyor.

Teleferik sistemi ise daha kısa sürede kuruldu ve çok daha düşük maliyetle tamamlandı. Paris çevresinde uzun süredir merkezden kopuk kalan yerleşim alanları, ilk kez doğrudan ulaşım ağına bağlanmış oldu.