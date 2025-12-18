Yıllarca Hayal Denilmişti: İki Kıta Birbirine Bağlanacak! 42 Kilometrelik Dev Proje Geliyor

Planlanan yapı, tamamen demiryolu taşımacılığına odaklanan deniz altı tünel sistemi olarak tasarlandı. Toplam uzunluk yaklaşık 42 kilometre olarak öngörülüyor. Bunun yaklaşık 28 kilometresi deniz tabanının altında yer alacak. Maksimum derinlik ise 470 metreyi aşacak ve yapı, Manş Tüneli’nden daha derin konumlanacak.

Tünel sistemi, yolcu ve yük trenleri için ayrı yönlerde ilerleyen iki paralel hat ile güvenlik amaçlı servis galerisi içerecek. Cebelitarık Boğazı geçiş süresi trenle yaklaşık 30 dakika olarak hesaplanıyor.

İspanya tarafında terminalin Cadiz eyaletinde, Vejer de la Frontera yakınlarında konumlanması planlanıyor. Hat, Sevilla-Cadiz demiryolu ağına bağlanacak ve kara yollarıyla entegrasyon sağlanacak. Fas tarafında ise güzergâh, Tanca yakınlarındaki Cape Malabata bölgesine uzanacak.