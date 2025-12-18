onedio
Yıllarca Hayal Denilmişti: İki Kıta Birbirine Bağlanacak! 42 Kilometrelik Dev Proje Geliyor

Gökçe Cici
18.12.2025 - 11:04

Avrupa ile Afrika’yı fiziki olarak birbirine bağlama fikri onlarca yıldır gündemdeydi. Uzun süre hayal olarak görülen Cebelitarık Tüneli projesi, son yıllarda hız kazandı. Teknik fizibilitenin onaylanmasıyla birlikte süreç yeni aşamaya geçti. İspanya ve Fas arasında ulaşım, ticaret ve kültürel etkileşimi kökten değiştirecek proje için net tarihler konuşulmaya başlandı.

Kaynak

Cebelitarık Tüneli için teknik fizibilite resmen onaylandı

Cebelitarık Boğazı altından geçmesi planlanan demiryolu tüneli için kritik eşik aşıldı. İspanya devleti adına çalışan SECEGSA tarafından yaptırılan fizibilite çalışması, Alman tünel açma devi Herrenknecht tarafından tamamlandı. Yaklaşık 296 bin euro bedelle hazırlanan rapor, mevcut teknolojiyle demiryolu tüneli inşasının tamamen mümkün olduğunu ortaya koydu.

Raporda özellikle Umbral de Camarinal bölgesindeki zorlu jeolojik yapı detaylı şekilde incelendi. Yüksek basınç ve karmaşık deniz tabanı koşullarına rağmen mühendislik açısından aşılabilir riskler tanımlandı. Uzmanlar, keşif amaçlı ilk tünelin altı ila dokuz yıl içinde tamamlanabileceğini belirtiyor.

Projenin tasarımı, güzergahı ve hedeflenen takvim netleşiyor

Planlanan yapı, tamamen demiryolu taşımacılığına odaklanan deniz altı tünel sistemi olarak tasarlandı. Toplam uzunluk yaklaşık 42 kilometre olarak öngörülüyor. Bunun yaklaşık 28 kilometresi deniz tabanının altında yer alacak. Maksimum derinlik ise 470 metreyi aşacak ve yapı, Manş Tüneli’nden daha derin konumlanacak.

Tünel sistemi, yolcu ve yük trenleri için ayrı yönlerde ilerleyen iki paralel hat ile güvenlik amaçlı servis galerisi içerecek. Cebelitarık Boğazı geçiş süresi trenle yaklaşık 30 dakika olarak hesaplanıyor.

İspanya tarafında terminalin Cadiz eyaletinde, Vejer de la Frontera yakınlarında konumlanması planlanıyor. Hat, Sevilla-Cadiz demiryolu ağına bağlanacak ve kara yollarıyla entegrasyon sağlanacak. Fas tarafında ise güzergâh, Tanca yakınlarındaki Cape Malabata bölgesine uzanacak.

Projenin toplam maliyetinin en az 15 milyar euro seviyesinde olması bekleniyor

İspanya’nın yükü 8,5 ila 9 milyar euro arasında hesaplanırken Fas tarafı da kendi altyapı yatırımlarıyla katkı sağlayacak. SECEGSA’nın bütçesi son yıllarda ciddi artış gösterdi. 2022’de 100 bin euro seviyesinde olan bütçe, 2024 itibarıyla 4,7 milyon euroyu aştı. Artışın önemli bölümü Avrupa Birliği kurtarma fonlarından sağlandı.

Sismik hareketlilik, güçlü deniz akıntıları ve zemin kararsızlığı hala en büyük teknik zorluklar arasında yer alıyor. Yürütülen sismik ve jeoteknik çalışmalar, 2026 itibarıyla yeniden hız kazanacak.

