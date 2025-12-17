İkinci El Mağazasından Kumbara Satın Alan Kadın "Mini Servet" Buldu
ABD’de yapılan sıradan görünen alışveriş, beklenmedik servet hikayesine dönüştü. Goodwill adlı yardım mağazasında satılan pembe seramik kumbara, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. TikTok kullanıcısı Katrina, eve götürdüğü kumbarayı açtığında büyük şaşkınlık yaşadı. İçinden çıkan nakit para binlerce doları buldu. O anlar milyonlarca kullanıcıya ulaştı.
İkinci el mağazasında kimsenin dönüp bakmadığı kumbara dikkat çekti
Eve götürülen kumbara açılınca sekiz poşet dolusu para çıktı
Sosyal medya yorumları adeta ikiye bölündü
