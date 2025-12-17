onedio
İkinci El Mağazasından Kumbara Satın Alan Kadın "Mini Servet" Buldu

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.12.2025 - 17:26

ABD’de yapılan sıradan görünen alışveriş, beklenmedik servet hikayesine dönüştü. Goodwill adlı yardım mağazasında satılan pembe seramik kumbara, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. TikTok kullanıcısı Katrina, eve götürdüğü kumbarayı açtığında büyük şaşkınlık yaşadı. İçinden çıkan nakit para binlerce doları buldu. O anlar milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

TikTok’ta paylaştığı videoda yaşadıklarını anlatan Katrina, Goodwill mağazasında dolaşırken raflara yeni çıkarılan pembe domuz şeklindeki kumbarayı fark ettiğini söyledi. Üzerinde üç boyutlu çiçek desenleri bulunan kumbara, mağazadaki pek çok kişi tarafından 'çirkin ve korkutucu' bulunmuştu. Tam da bu nedenle ürünle kimse ilgilenmedi.

Katrina, alışveriş anını şu sözlerle anlattı: 'Goodwill mağazasında vintage kumbarayı 10,99 dolara aldım. Görevli ürünü arabadan yeni indirmişti, doğrudan oradan aldım.'

Kumbaranın alt kısmındaki tıpanın yerinde olması dikkat çekti. Satın alma sırasında herhangi bir ses gelmediği, içinde para olduğuna dair hiçbir ipucu bulunmadığı belirtildi.

Kumbara eve götürüldükten sonra alt kısmındaki tıpa çıkarıldı. İçinden zincir gibi birbirine bağlanmış sekiz plastik poşet ve lastiklerle tutturulmuş banknotlar döküldü. Toplam miktarın 2 bin 28 dolar, yani güncel kur ile yaklaşık 86 bin TL olduğu ortaya çıktı. Eski basım 100 dolarlık banknotlar ve lastikle bağlanmış 20 dolarlıklar dikkat çekti.

Katrina, yaşadığı şaşkınlığı videoda şu sözlerle dile getirdi: 'Pek çok tuhaf eşya buluyorum ama hiç bu kadar yüksek miktarda nakit parayla karşılaşmamıştım. O yüzden aşırı heyecanlıyım. İkinci el alışveriş gerçekten karşılığını verdi.'

Başlangıçta kumbarayı satmayı planladığını da ekledi: 'Aslında kumbarayı satacaktım ama artık gerek kalmadı, çünkü içinden çıkan para ortada.'

Video kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaştı. Yorum yapan kullanıcılar büyük şaşkınlık yaşadı. Kendini eski Goodwill yöneticisi olarak tanıtan kullanıcı, durumu şu sözlerle değerlendirdi: 'Goodwill’da çalıştığım dönemde böyle ürünlerin mutlaka kontrol edilmesi gerekirdi. Kontrol edilmemiş olması mağazanın kaybı. Şans senden yana.'

Başka kullanıcılar ise paranın geri verilmemesi gerektiğini savundu. Olay, ikinci el alışverişte yaşanan en ilginç sürprizler arasındaki yerini aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede küresel çapta ilgi gördü

