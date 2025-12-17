İkinci El Mağazasından Kumbara Satın Alan Kadın "Mini Servet" Buldu

TikTok’ta paylaştığı videoda yaşadıklarını anlatan Katrina, Goodwill mağazasında dolaşırken raflara yeni çıkarılan pembe domuz şeklindeki kumbarayı fark ettiğini söyledi. Üzerinde üç boyutlu çiçek desenleri bulunan kumbara, mağazadaki pek çok kişi tarafından 'çirkin ve korkutucu' bulunmuştu. Tam da bu nedenle ürünle kimse ilgilenmedi.

Katrina, alışveriş anını şu sözlerle anlattı: 'Goodwill mağazasında vintage kumbarayı 10,99 dolara aldım. Görevli ürünü arabadan yeni indirmişti, doğrudan oradan aldım.'

Kumbaranın alt kısmındaki tıpanın yerinde olması dikkat çekti. Satın alma sırasında herhangi bir ses gelmediği, içinde para olduğuna dair hiçbir ipucu bulunmadığı belirtildi.