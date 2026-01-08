onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı Filminde Apti Gazinoda Sahneye Çıkıp Hangi Şarkıyı Söyler?

Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı Filminde Apti Gazinoda Sahneye Çıkıp Hangi Şarkıyı Söyler?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 22:30

8 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de ekran başındakileri nostaljiye götüren bir sinema sorusu merak edildi. Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden biriyle ilgili yöneltilen soru, izleyicilerin dikkatini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kemal Sunal’ın “Çöpçüler Kralı” filminde Apti karakteri, sevdiği kız Hacer’in abilerinden kaçarken girdiği gazinoda sahneye çıkıp hangi şarkıyı söylemiştir?

Kemal Sunal’ın “Çöpçüler Kralı” filminde Apti karakteri, sevdiği kız Hacer’in abilerinden kaçarken girdiği gazinoda sahneye çıkıp hangi şarkıyı söylemiştir?

  • A: Dom Dom Kurşunu

  • B: Hele Yar Zalım Yar

  • C: Ayağında Kundura

  • D: De Get Bayburt

Doğru Cevap: B – Hele Yar Zalım Yar

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın