Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı Filminde Apti Gazinoda Sahneye Çıkıp Hangi Şarkıyı Söyler?
8 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de ekran başındakileri nostaljiye götüren bir sinema sorusu merak edildi. Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden biriyle ilgili yöneltilen soru, izleyicilerin dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kemal Sunal’ın “Çöpçüler Kralı” filminde Apti karakteri, sevdiği kız Hacer’in abilerinden kaçarken girdiği gazinoda sahneye çıkıp hangi şarkıyı söylemiştir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın