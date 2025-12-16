Yabancıların En Çok Konut Aldığı 3 Şehir Belli Oldu: Konutta Rota Değişti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasım ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 21 bin 499 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içindeki pay yüzde 15,2 oldu. Ocak-kasım döneminde ipotekli satışlar ise geçen yıla göre yüzde 53,5 artışla 207 bin 519 seviyesine yükseldi.

İlk el konut satışları kasım ayında yüzde 5,4 gerileyerek 46 bin 589 olarak açıklandı. İkinci el konut satışları ise yüzde 8,9 düşüşle 94 bin 511 seviyesinde gerçekleşti. Toplam konut satış sayısı kasım ayında yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. En fazla konut satışı gerçekleşen şehir 24 bin 234 satışla İstanbul olarak kayıtlara geçti.