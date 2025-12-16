onedio
article/share
Yabancıların En Çok Konut Aldığı 3 Şehir Belli Oldu: Konutta Rota Değişti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 16:37

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Veriler, yabancılara yapılan konut satışlarında yıllık bazda düşüşe işaret etti. Toplam satışlar gerilerken bazı şehirler yabancı alıcıların odağında kalmayı sürdürdü. İlk üç sırada yer alan iller dikkat çekti. Ankara ve İzmir’in listenin dışında kalması öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Kaynak: AA

Yabancılara yapılan konut satışları kasımda geriledi

Kasım ayında yabancılara 1.943 konut satışı gerçekleşti. Yıllık bazda yüzde 9,7 oranında düşüş kaydedildi. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,4 seviyesinde ölçüldü. Ocak-kasım dönemine bakıldığında ise yabancılara yapılan konut satışları yüzde 11,1 azalarak 18 bin 993 adede geriledi. Liste ise şöyle:

Ankara ve İzmir’in listenin ilk üçünde bulunmaması dikkat çeken gelişmeler arasında gösterildi.

Yabancı alıcılar arasında Rusya vatandaşları öne çıktı

Uyruklara göre konut satışlarında ilk sırayı Rusya vatandaşları aldı. Kasım ayında Rusya vatandaşları Türkiye genelinde 310 konut satın aldı. Ukrayna vatandaşları 159 konutla ikinci sırada yer aldı. Alman vatandaşları ise 151 konutla üçüncü sıraya yerleşti.

Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve döviz hareketlerinin yabancı alıcı tercihlerinde etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle sahil kentlerine yönelen talep, şehir bazlı sıralamayı doğrudan etkiliyor.

İpotekli, ilk el ve ikinci el satışlarda farklı tablo oluştu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasım ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 21 bin 499 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içindeki pay yüzde 15,2 oldu. Ocak-kasım döneminde ipotekli satışlar ise geçen yıla göre yüzde 53,5 artışla 207 bin 519 seviyesine yükseldi.

İlk el konut satışları kasım ayında yüzde 5,4 gerileyerek 46 bin 589 olarak açıklandı. İkinci el konut satışları ise yüzde 8,9 düşüşle 94 bin 511 seviyesinde gerçekleşti. Toplam konut satış sayısı kasım ayında yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. En fazla konut satışı gerçekleşen şehir 24 bin 234 satışla İstanbul olarak kayıtlara geçti.

