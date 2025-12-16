onedio
Dünyanın En İyi 10 Turizm Şehri Açıklandı! Türkiye'nin Şehri Dünya Devlerini Solladı

Dünyanın En İyi 10 Turizm Şehri Açıklandı! Türkiye'nin Şehri Dünya Devlerini Solladı

16.12.2025 - 15:20

Uluslararası pazar araştırma şirketi Euromonitor International, 2025 yılına ait 'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu' listesini yayımladı. Çalışma, dünya genelinde yüz tatil bölgesinin detaylı verileri üzerinden hazırlandı. Açıklanan sıralama, Türkiye adına dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Uluslararası listede Antalya imzası!

Euromonitor International, her yıl 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' ile birlikte “Dünyanın En İyi Turizm Destinasyonları” listelerini yayımlıyor. İki çalışma, farklı kriterlere dayanması nedeniyle ayrı ayrı değerlendiriliyor. 2025 verilerinde Antalya, 'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu' listesinde 5’inci sırada yer aldı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, ''Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen 10 Şehri' listesinde Türkiye'den 2 şehir yer alınca, haber Türk kamuoyunun ilgisini daha da çok çekti. Listede 5'inci sıradaki İstanbul dünya genelinde en önemli şehir destinasyonlarından biri. Listede 8'inci Antalya, resort turizm ve tatil destinasyonu olarak en çok ziyaretçi alan şehir. Listede aynı ülkeden 2 şehir olan tek ülke Türkiye. Dünya genelinde 100 şehrin verileri üzerinden çalışma yapıldığını göz önüne alırsak, bu sayısal anlamda önemli bir başarı' ifadelerini kullandı.

Euromonitor hangi kriterleri esas aldı?

Recep Yavuz, değerlendirme sürecini şu sözlerle aktardı: 'Euromonitor son birkaç yıldır Lighthouse iş birliği ile en iyi turizm destinasyonları adı altında bir çalışma yapıyor. Buna göre belirlenmiş 6 temel başlık altında 50'den fazla gösterge, 100 tatil bölgesi üzerinde inceleniyor. Ana başlıklar turizm alt yapısı, turizmin yarattığı ekonomik ve ticari verimlilik, sağladığı iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik konularındaki potansiyeli ve sürdürülebilirlik.' sözlerini kullandı.

Dünyanın En İyi 10 Turizm Şehri (2025)

