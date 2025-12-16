Dünyanın En İyi 10 Turizm Şehri Açıklandı! Türkiye'nin Şehri Dünya Devlerini Solladı

Euromonitor International, her yıl 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' ile birlikte “Dünyanın En İyi Turizm Destinasyonları” listelerini yayımlıyor. İki çalışma, farklı kriterlere dayanması nedeniyle ayrı ayrı değerlendiriliyor. 2025 verilerinde Antalya, 'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu' listesinde 5’inci sırada yer aldı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, ''Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen 10 Şehri' listesinde Türkiye'den 2 şehir yer alınca, haber Türk kamuoyunun ilgisini daha da çok çekti. Listede 5'inci sıradaki İstanbul dünya genelinde en önemli şehir destinasyonlarından biri. Listede 8'inci Antalya, resort turizm ve tatil destinasyonu olarak en çok ziyaretçi alan şehir. Listede aynı ülkeden 2 şehir olan tek ülke Türkiye. Dünya genelinde 100 şehrin verileri üzerinden çalışma yapıldığını göz önüne alırsak, bu sayısal anlamda önemli bir başarı' ifadelerini kullandı.