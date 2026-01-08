onedio
Eminönü’nde Bulunan Doğubank’ta Büyük Panik Anları: Vatandaşlar Dükkanlara Sığındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
08.01.2026 - 12:42

İstanbul’un Eminönü semtinde bulunan meşhur Doğubank Hanı’nda silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, vatandaşlar büyük panik içinde handaki dükkânlara sığındı.

Doğubank’ta yaşanan panik anları

