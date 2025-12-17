500 Milyon TL’lik Milli Servet Çürüyor! Lüks Araçlar Yosun Tuttu, Kaderine Terk Edildi

Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, tescilsiz ve belgeleri eksik olan araçlar, işlemlerinin ardından yediemin otoparklarına çekiliyor. Eksiklerini tamamlayan vatandaşlar araçlarını teslim alırken, çok sayıda araç ise açık alanda kaderine terk ediliyor. Uzun süredir bekleyen araçların büyük bölümünde yosun oluştuğu, kaportaların paslandığı ve araçların her geçen gün daha fazla zarar gördüğü gözlemleniyor.

Lüks otomobillerden iş makinelerine kadar yaklaşık 500 araç ile ortalama 300 motosikletin bulunduğu otoparkta, toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL seviyesinde olduğu belirtiliyor.