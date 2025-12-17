onedio
500 Milyon TL’lik Milli Servet Çürüyor! Lüks Araçlar Yosun Tuttu, Kaderine Terk Edildi

Gökçe Cici
17.12.2025 - 15:26

Elazığ’ın Hicret Mahallesi’nde hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç yıllardır bekliyor. Açık alanda tutulan araçların önemli kısmı yosun tuttu, kaportalar paslandı, bazı araçlar kullanılamaz duruma geldi. Otoparkta bulunan araçların toplam değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu ifade ediliyor.

Trafik uygulamaları sonrası çekilen araçlar yıllardır otoparktan çıkamıyor

Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, tescilsiz ve belgeleri eksik olan araçlar, işlemlerinin ardından yediemin otoparklarına çekiliyor. Eksiklerini tamamlayan vatandaşlar araçlarını teslim alırken, çok sayıda araç ise açık alanda kaderine terk ediliyor. Uzun süredir bekleyen araçların büyük bölümünde yosun oluştuğu, kaportaların paslandığı ve araçların her geçen gün daha fazla zarar gördüğü gözlemleniyor.

Lüks otomobillerden iş makinelerine kadar yaklaşık 500 araç ile ortalama 300 motosikletin bulunduğu otoparkta, toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL seviyesinde olduğu belirtiliyor.

2009 yılından beri Elazığ’da yediemin otopark işletmeciliği yaptığını ifade eden Ömer Ertan, yaşanan sorunu şu sözlerle anlattı:

'En büyük sıkıntımız, gelen araçların bir türlü çıkmaması. Elazığ küçük bir il ve yaklaşık üç tane yediemin otoparkı var. Benim otoparkımda şu an 500-600 tane araç mevcut. Bu araçlar her geçen gün artıyor. Burada değeri 10 milyonun üzerinde araç var. Ortalamasını 1 milyondan aldığımız zaman, otoparkta 500 milyonluk araba mevcut'

Ertan, araçların zamanında satışa çıkarılmamasının ciddi kayıplara yol açtığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

'2009'da gelen araçlar duruyor. Araçların içinde otlar yetişmeye başlamış, çürümeye yüz tutmuşlar. Zamanında satılsaydı değerinde giderdi. Ama zaman uzadıkça araç satılamaz hale geliyor, hurda niyetine gidiyor. Her şeyin zamanında ve süresi içinde yapılması güzeldir'

