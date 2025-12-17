onedio
Tanju Özcan 20 Kilo Vermesinin Sebebini Açıkladı: "Kanser Değilim"

17.12.2025 - 15:00

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son dönemdeki kilo kaybıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Gazetecilere yaptığı açıklamada sağlık durumunu detaylarıyla anlattı. Uzun süredir kamuoyunda konuşulan iddialara net ifadelerle açıklık getirdi. Pankreatit rahatsızlığı nedeniyle ciddi kilo verdiğini söyledi. Görevini sürdürmesine engel bir durum olmadığını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada son dönemde yaşadığı kilo kaybının nedenini ayrıntılarıyla anlattı.

Özcan, pankreatit rahatsızlığı geçirdiğini ve sağlık durumuna dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Ben bir pankreatit rahatsızlığı geçirdim. Hatta 2 kez geçirdim aynı rahatsızlığı. İkinciden sonra şeker hastası, TİP-2 diyabet hastası olduk. Bunun da etkisiyle olsa gerek gıda tüketimimizi de azalttık. 20 kilo civarı kilo verdim. Sonra 3-4 kilo aldım. Beni bir süredir görmeyenler birden o kadar zayıfladığımda ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?’ diye merak ettiler. Kanser hastası değilim. Daha 2 gün önce de kan tetkiklerimi yaptırdım. Ama bu konuda bana dua eden binlerce insan olduğunu biliyorum.'

Beslenme düzenine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirten Özcan, sürecin kontrol altında olduğunu söyledi.

Açıklamalarının devamında Tanju Özcan, yaşadığı rahatsızlığın çalışma hayatını etkilemediğini dile getirdi.

Diyabet sürecine alışmaya çalıştığını, beslenme düzeni konusunda zorlandığını ifade eden Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

'Şu anda benim çalışmamı etkileyecek bir rahatsızlığım yok. Sadece daha dikkatli olmam gerekiyor beslenme konusunda. Düzenli beslenmeye alışkın olmadığımız için şekerle baş edemiyoruz. Arzu edilen değerlere düşmedi. Ama en azından kilo verişim durdu ve tekrar toparlamış oldum. Hayır duasını eksik etmeyenlerden Allah razı olsun. Şu anda görevimi yapmamı engelleyecek bir rahatsızlığım yok'

Özcan ayrıca açıklamasında, kısa süre önce hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için de başsağlığı dileklerini iletti.

