Tanju Özcan 20 Kilo Vermesinin Sebebini Açıkladı: "Kanser Değilim"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son dönemdeki kilo kaybıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Gazetecilere yaptığı açıklamada sağlık durumunu detaylarıyla anlattı. Uzun süredir kamuoyunda konuşulan iddialara net ifadelerle açıklık getirdi. Pankreatit rahatsızlığı nedeniyle ciddi kilo verdiğini söyledi. Görevini sürdürmesine engel bir durum olmadığını açıkladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada son dönemde yaşadığı kilo kaybının nedenini ayrıntılarıyla anlattı.
Açıklamalarının devamında Tanju Özcan, yaşadığı rahatsızlığın çalışma hayatını etkilemediğini dile getirdi.
