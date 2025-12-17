Tanju Özcan 20 Kilo Vermesinin Sebebini Açıkladı: "Kanser Değilim"

Özcan, pankreatit rahatsızlığı geçirdiğini ve sağlık durumuna dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Ben bir pankreatit rahatsızlığı geçirdim. Hatta 2 kez geçirdim aynı rahatsızlığı. İkinciden sonra şeker hastası, TİP-2 diyabet hastası olduk. Bunun da etkisiyle olsa gerek gıda tüketimimizi de azalttık. 20 kilo civarı kilo verdim. Sonra 3-4 kilo aldım. Beni bir süredir görmeyenler birden o kadar zayıfladığımda ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?’ diye merak ettiler. Kanser hastası değilim. Daha 2 gün önce de kan tetkiklerimi yaptırdım. Ama bu konuda bana dua eden binlerce insan olduğunu biliyorum.'

Beslenme düzenine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirten Özcan, sürecin kontrol altında olduğunu söyledi.