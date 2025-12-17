Fransa’ya Gidecek Türk Vatandaşlarına Başkonsolosluktan Uyarı Geldi

Başkonsolosluk açıklamasında kredi kartı güvenliği ayrı bir başlık altında ele alındı. Vatandaşlardan kredi kartlarını temassız ödeme sistemlerine ve çevrim içi alışverişe kapatmaları istendi. Kart bilgilerinin izinsiz kullanımıyla yaşanan dolandırıcılık vakalarına karşı tedbir alınmasının önem taşıdığı belirtildi.

Olası acil durumlar için iletişim bilgileri de paylaşıldı. Fransa’da bulunan Türk vatandaşlarının Strazburg Başkonsolosluğu ya da Konsolosluk Çağrı Merkezi ile irtibata geçebileceği hatırlatıldı.

Açıklamada yer alan telefon numaraları şu şekilde duyuruldu: