Fransa’ya Gidecek Türk Vatandaşlarına Başkonsolosluktan Uyarı Geldi
Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosluğu, Fransa’ya turistik amaçla gidecek Türk vatandaşları için dikkat çeken bir seyahat uyarısı yayımladı. Açıklama, ABD merkezli X platformu üzerinden paylaşıldı. Güvenlik risklerine karşı alınması gereken önlemler tek tek sıralandı. Özellikle kalabalık alanlar, kişisel belgeler ve finansal güvenlik başlıkları öne çıktı.
Pasaport fotokopisi, nakit taşıma ve yankesicilik uyarısı
Acil durum iletişim bilgileri paylaşıldı
