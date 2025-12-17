onedio
Fransa’ya Gidecek Türk Vatandaşlarına Başkonsolosluktan Uyarı Geldi

Gökçe Cici
17.12.2025 - 14:17
17.12.2025 - 14:17

Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosluğu, Fransa’ya turistik amaçla gidecek Türk vatandaşları için dikkat çeken bir seyahat uyarısı yayımladı. Açıklama, ABD merkezli X platformu üzerinden paylaşıldı. Güvenlik risklerine karşı alınması gereken önlemler tek tek sıralandı. Özellikle kalabalık alanlar, kişisel belgeler ve finansal güvenlik başlıkları öne çıktı.

Pasaport fotokopisi, nakit taşıma ve yankesicilik uyarısı

Başkonsolosluk tarafından paylaşılan açıklamada, Fransa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarından pasaportlarının fotokopisini yanlarında bulundurmaları istendi. Olası kimlik kontrollerinde ya da kayıp durumlarında fotokopinin önemli kolaylık sağlayacağı hatırlatıldı. Özellikle turistik bölgelerde güvenlik kontrollerinin sıklaştığına dikkat çekildi.

Kalabalık alanlarda yankesicilik riskinin yüksek olduğu belirtildi. Toplu taşıma noktaları, turistik meydanlar ve alışveriş bölgelerinde kişisel eşyaların kontrol altında tutulması gerektiği ifade edildi. 

Açıklamada ayrıca üzerlerinde yüksek miktarda nakit taşımamaları yönünde çağrı yapıldı. Nakit kaynaklı mağduriyetlerin son dönemde artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Acil durum iletişim bilgileri paylaşıldı

Başkonsolosluk açıklamasında kredi kartı güvenliği ayrı bir başlık altında ele alındı. Vatandaşlardan kredi kartlarını temassız ödeme sistemlerine ve çevrim içi alışverişe kapatmaları istendi. Kart bilgilerinin izinsiz kullanımıyla yaşanan dolandırıcılık vakalarına karşı tedbir alınmasının önem taşıdığı belirtildi.

Olası acil durumlar için iletişim bilgileri de paylaşıldı. Fransa’da bulunan Türk vatandaşlarının Strazburg Başkonsolosluğu ya da Konsolosluk Çağrı Merkezi ile irtibata geçebileceği hatırlatıldı.

Açıklamada yer alan telefon numaraları şu şekilde duyuruldu:

  • +33 749 29 54 65

  • KÇM: +33 180 14 63 35

