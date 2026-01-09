Brezilyalı Yıldız Neymar'dan Milli Futbolcumuz Arda Güler'e Övgüler

Santos forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç’ın YouTube kanalına konuk oldu. 33 yaşındaki futbolcu, programda Real Madrid’de oynayan milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arda Güler’i çok beğendiğini söyleyen Neymar, “Arda Güler harika bir oyuncu, çok kaliteli. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu” ifadelerini kullandı. Neymar’ın bu sözleri kısa sürede dünya spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Türk futbolu hakkında da konuşan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı tanıdığını belirtti. Alex de Souza hayranı olduğunu dile getiren Neymar, Fenerbahçe’yi özellikle Alex sayesinde bildiğini söyledi.