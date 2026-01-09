Brezilyalı Yıldız Neymar'dan Milli Futbolcumuz Arda Güler'e Övgüler
Brezilyalı yıldız Neymar, Arda Güler’i dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak gördüğünü ifade etti. Bu sözler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.
Neymar'ın Aycan Yanaç'ın konuğu olduğu yayında Arda Güler ve Türk futboluna dair sözleri sosyal medyada gündem oldu.
