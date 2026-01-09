onedio
Brezilyalı Yıldız Neymar'dan Milli Futbolcumuz Arda Güler'e Övgüler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2026 - 00:10

Brezilyalı yıldız Neymar, Arda Güler’i dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak gördüğünü ifade etti. Bu sözler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Neymar'ın Aycan Yanaç'ın konuğu olduğu yayında Arda Güler ve Türk futboluna dair sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Santos forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç’ın YouTube kanalına konuk oldu. 33 yaşındaki futbolcu, programda Real Madrid’de oynayan milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arda Güler’i çok beğendiğini söyleyen Neymar, “Arda Güler harika bir oyuncu, çok kaliteli. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu” ifadelerini kullandı. Neymar’ın bu sözleri kısa sürede dünya spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Türk futbolu hakkında da konuşan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı tanıdığını belirtti. Alex de Souza hayranı olduğunu dile getiren Neymar, Fenerbahçe’yi özellikle Alex sayesinde bildiğini söyledi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
