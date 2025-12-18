CNN Travel Dünyanın En İyi 20 Çorbasını Seçti: Türk Lezzeti de En İyiler Arasında!

CNN Travel’ın listesinde Türkiye’yi temsil eden çorba Yayla çorbası olarak açıklandı. Yoğurt, pirinç ya da arpa ve nane ile hazırlanan çorba, özellikle kış döneminde sık tüketilen tarifler arasında yer alıyor.

Derlemede, Yayla çorbasının Türkiye’de bazı hastanelerde iyileşme sürecindeki hastalara servis edildiği bilgisine de değinildi. Hafif yapısı ve besleyici içeriğiyle öne çıkan çorba, geleneksel Türk mutfağının temel tarifleri arasında gösterildi.

Yayla çorbası, CNN Travel'ın 2022 yılında paylaşığı 'Dünyanın en iyi 20 çorbası' listesinde daha önce de yer almıştı!