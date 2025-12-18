CNN Travel Dünyanın En İyi 20 Çorbasını Seçti: Türk Lezzeti de En İyiler Arasında!
Çorba konusu açılınca pek çoğumuzun aklına ev sıcaklığı geliyor. Kimi mutfakta şifa niyetine pişiyor, kimi sokakta hızlı öğün oluyor. CNN Travel da tam olarak bu konfor tarafını merkeze alıp dünyanın dört yanından 20 çorbayı seçti. Türk mutfağından ünlü çorba da seçkide kendine yer buldu!
İşte listenin tamamı...
Kaynak: CNN Travel
CNN Travel tarafından yayımlanan listede Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarından çorbalar yer aldı.
Türkiye’den listeye giren çorba Yayla çorbası oldu!
İşte CNN Travel’a göre dünyanın en iyi 20 çorbası 👇🏻
