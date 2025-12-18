onedio
CNN Travel Dünyanın En İyi 20 Çorbasını Seçti: Türk Lezzeti de En İyiler Arasında!

18.12.2025 - 15:11

Çorba konusu açılınca pek çoğumuzun aklına ev sıcaklığı geliyor. Kimi mutfakta şifa niyetine pişiyor, kimi sokakta hızlı öğün oluyor. CNN Travel da tam olarak bu konfor tarafını merkeze alıp dünyanın dört yanından 20 çorbayı seçti. Türk mutfağından ünlü çorba da seçkide kendine yer buldu!

İşte listenin tamamı...

Kaynak: CNN Travel

CNN Travel tarafından yayımlanan listede Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarından çorbalar yer aldı.

Vietnam mutfağının dana pho’su, Fransa’nın Marsilya kentiyle özdeşleşen bouillabaisse, Japon mutfağının tonkotsu ramen’i ve Tayland’ın tom yum goong’u seçkide öne çıkan tarifler arasında gösterildi.

Listede yer alan çorbalar, uzun sürede hazırlanan et suları, yerel baharat karışımları ve geleneksel pişirme yöntemleriyle tanıtıldı. Derlemede, çorbaların tarihsel kökenlerine ve hangi ülkelerde günlük mutfağın parçası olduğuna dair bilgilere yer verildi.

Türkiye’den listeye giren çorba Yayla çorbası oldu!

CNN Travel’ın listesinde Türkiye’yi temsil eden çorba Yayla çorbası olarak açıklandı. Yoğurt, pirinç ya da arpa ve nane ile hazırlanan çorba, özellikle kış döneminde sık tüketilen tarifler arasında yer alıyor.

Derlemede, Yayla çorbasının Türkiye’de bazı hastanelerde iyileşme sürecindeki hastalara servis edildiği bilgisine de değinildi. Hafif yapısı ve besleyici içeriğiyle öne çıkan çorba, geleneksel Türk mutfağının temel tarifleri arasında gösterildi.

Yayla çorbası, CNN Travel'ın 2022 yılında paylaşığı 'Dünyanın en iyi 20 çorbası' listesinde daha önce de yer almıştı!

İşte CNN Travel’a göre dünyanın en iyi 20 çorbası 👇🏻

