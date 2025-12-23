onedio
Ne Kuzu Ne Hindi: Padişahların Vazgeçilmez Yemeği Yeniden Sofralara Dönüyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 10:11

Osmanlı saray mutfağında birbirinden farklı lezzetler bulunuyordu. Özellikle meyveler, saray mutfağında önemli bir yer tutuyordu. Bu lezzetlerden kimisi hala sofralarımızın vazgeçilmezi kimisi ise unutulmaya yüz tuttu. 

Şehzadeler şehri Amasya'da şimdilerde yeniden yetiştirilen sülün de Osmanlı mutfağında ihtişamlı bir yere sahipti! Amasya Üniversitesi sayesinde sülün, yeniden sofralarımıza dönüyor.

Padişahların sofralarını süsleyen sülün geri dönüyor.

Amasya Üniversitesi, yeni bir sülün çiftliği kurdu ve etinin pişirildiği yemekler için de araştırma başlattı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun mutfağında hummalı çalışmalar sürüyor. Akademisyenler, öğrenciler ve usta aşçılar farklı tekniklerle pişen sülünleri şehrin gastronomi atlasına dahil etmeyi planlıyor. 

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mücahit Aydın, 'Aşçılık programı öğrencilerimiz ve sektör temsilcileriyle birlikte en lezzetli tadı tespit edebilmek için farklı pişirme yöntemlerini deniyoruz. Geçmişte padişahların sofralarını süsleyen sülün yakın zamanda da Amasya mutfağının çeşitleri arasına girecek' diyor.

Üniversitenin bahçesinde kümesler oluşturuldu, kuluçka tesisi yapıldı.

Suluova Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) bahçesinde kümesler oluşturulup okul binası içinde de kuluçka tesisi konuşlandırıldı. Tesiste 60 sülünle başlayan üretim bir yıl geçmeden 700'e ulaştı. Düzenli beslenmenin etkisiyle kuşların yumurta verimi 5 kata yakın arttı.

Daha önce yemedikleri sülün etini çok beğendiklerini anlatan öğrencilerden Nurşen Yılmaz, 'Ben Batmanlıyım. Sülün etini ilk defa burada tattım. Farklı şekillerde servis edilmesi çok önemli. Biz aşçılık öğrencileri seçiciyizdir. Biz beğendiysek halkımızın da beğeneceğini düşünüyorum' diye konuştu.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
10
5
2
2
1
1
0
recooo

la millet hangi parayla bunu alacak ? padişahların sevdiği eti kaç liradan piyasaya sunacaklar :)

Kedi Topu

😡😡😡

