Ne Kuzu Ne Hindi: Padişahların Vazgeçilmez Yemeği Yeniden Sofralara Dönüyor

Suluova Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) bahçesinde kümesler oluşturulup okul binası içinde de kuluçka tesisi konuşlandırıldı. Tesiste 60 sülünle başlayan üretim bir yıl geçmeden 700'e ulaştı. Düzenli beslenmenin etkisiyle kuşların yumurta verimi 5 kata yakın arttı.

Daha önce yemedikleri sülün etini çok beğendiklerini anlatan öğrencilerden Nurşen Yılmaz, 'Ben Batmanlıyım. Sülün etini ilk defa burada tattım. Farklı şekillerde servis edilmesi çok önemli. Biz aşçılık öğrencileri seçiciyizdir. Biz beğendiysek halkımızın da beğeneceğini düşünüyorum' diye konuştu.