Ne Kuzu Ne Hindi: Padişahların Vazgeçilmez Yemeği Yeniden Sofralara Dönüyor
Osmanlı saray mutfağında birbirinden farklı lezzetler bulunuyordu. Özellikle meyveler, saray mutfağında önemli bir yer tutuyordu. Bu lezzetlerden kimisi hala sofralarımızın vazgeçilmezi kimisi ise unutulmaya yüz tuttu.
Şehzadeler şehri Amasya'da şimdilerde yeniden yetiştirilen sülün de Osmanlı mutfağında ihtişamlı bir yere sahipti! Amasya Üniversitesi sayesinde sülün, yeniden sofralarımıza dönüyor.
Padişahların sofralarını süsleyen sülün geri dönüyor.
Üniversitenin bahçesinde kümesler oluşturuldu, kuluçka tesisi yapıldı.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
