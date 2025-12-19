Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri Belli Oldu: Yunanlıların Listedeki Yeri Tartışma Yarattı!

TasteAtlas, aynı listede Türk mutfağına da 'Kokoreç' adıyla yer verdi. Ancak Türk kokoreci, Yunan versiyonu ile ilişkilendirilerek daha alt sıralarda gösterildi. Paylaşılan puanlamada Yunanistan adına listelenen Kokoretsi 4,2 puan alırken, Türkiye adına giren kokoreç 4,1 puanla geride kaldı.

Site açıklamasında Türk ve Yunan tarifleri arasındaki farklara da değinildi. Yunan mutfağında akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer gibi sakatatlar kullanıldığı; Türkiye’de ise ince ve kalın bağırsak ile tatlı sakatatın tercih edildiği aktarıldı. Türk versiyonunun sokak lezzeti kimliğiyle öne çıktığı, baharatlarla ekmek arasında servis edildiği vurgulandı.