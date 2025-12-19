Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri Belli Oldu: Yunanlıların Listedeki Yeri Tartışma Yarattı!
Dünya mutfaklarını derecelendiren TasteAtlas, yeni listesiyle sosyal medyada tartışma yarattı. Türkiye’de sokak lezzetlerinin simgesi haline gelen kokoreç, listede Yunan mutfağına ait gösterildi. 'Kokoretsi' adıyla üst sıralara taşınan yemek, Türk mutfağında yer alan kokorecin önüne geçti. Paylaşılan puanlar ve tanımlar kısa sürede tepki çekti. Tartışmanın merkezinde ise köken meselesi yer aldı.
Dünyanın en iyi sakatat yemekleri belli oldu
Türkiye’den listeye kokoreç girdi
TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi sakatat yemekleri
