Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri Belli Oldu: Yunanlıların Listedeki Yeri Tartışma Yarattı!

Gökçe Cici
19.12.2025 - 13:29

Dünya mutfaklarını derecelendiren TasteAtlas, yeni listesiyle sosyal medyada tartışma yarattı. Türkiye’de sokak lezzetlerinin simgesi haline gelen kokoreç, listede Yunan mutfağına ait gösterildi. 'Kokoretsi' adıyla üst sıralara taşınan yemek, Türk mutfağında yer alan kokorecin önüne geçti. Paylaşılan puanlar ve tanımlar kısa sürede tepki çekti. Tartışmanın merkezinde ise köken meselesi yer aldı.

Dünyanın en iyi sakatat yemekleri belli oldu

TasteAtlas, 'Dünyanın en iyi sakatat yemekleri' listesini yayımladı. Listede Peru, Yunanistan, Meksika ve Türkiye mutfağından lezzetler öne çıktı. Özellikle ikinci sıraya yerleşen “Kokoretsi” sosyal medyada yoğun şekilde konuşulmaya başladı.

TasteAtlas, Kokoretsi için kuzu veya keçi sakatatlarının limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırıldığını aktardı. Pişirme yöntemi olarak sakatatların şişe geçirilip iç yağıyla sarıldığı, kömür ateşinde hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’den listeye kokoreç girdi

TasteAtlas, aynı listede Türk mutfağına da 'Kokoreç' adıyla yer verdi. Ancak Türk kokoreci, Yunan versiyonu ile ilişkilendirilerek daha alt sıralarda gösterildi. Paylaşılan puanlamada Yunanistan adına listelenen Kokoretsi 4,2 puan alırken, Türkiye adına giren kokoreç 4,1 puanla geride kaldı.

Site açıklamasında Türk ve Yunan tarifleri arasındaki farklara da değinildi. Yunan mutfağında akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer gibi sakatatlar kullanıldığı; Türkiye’de ise ince ve kalın bağırsak ile tatlı sakatatın tercih edildiği aktarıldı. Türk versiyonunun sokak lezzeti kimliğiyle öne çıktığı, baharatlarla ekmek arasında servis edildiği vurgulandı.

TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi sakatat yemekleri

TasteAtlas’ın yayımladığı listeye göre sıralama şu şekilde oluştu:

  • Anticuchos de Corazon - Peru

  • Kokoretsi - Yunanistan

  • Tacos de Lengua - Meksika

  • Picante a la Tacneña - Peru

  • Ciğer Sarma - Türkiye

  • Kokoreç - Türkiye

Listede yer alan sıralama, sosyal medyada köken tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kokoreç özelinde yapılan sınıflandırma ise Türk mutfağı adına tepkiyle karşılandı.

