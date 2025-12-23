Ekonomist Üzeyir Doğan'ın 'Orta Gelir' Tanımı Gündem Oldu: "400-500 Bin TL"

Ekonomist Üzeyir Doğan, aylık 400-500 bin TL geliri olan bir ailenin orta gelirli olacağını belirterek bunun nedenlerini de tek tek sıraladı. Doğan, iki çocuklu bir ailenin çocuklarının okul masrafları, kira gideri, iki arabanın kaskosu, sigortası, bakımı, benzini, senede iki defa tatili, özel sağlık sigortası, haftada bir sineması, dışarıda yemek masrafı gibi giderler düşünülce bu rakamın bile az kaldığını belirtti.