Ekonomist Üzeyir Doğan'ın 'Orta Gelir' Tanımı Gündem Oldu: "400-500 Bin TL"
Ekonomist Üzeyir Doğan, CNBC-e'nin yayınına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Doğan, Türkiye’de orta gelir tanımının yanlış anlaşıldığını söyledi ve iki çocuklu bir ailenin 'orta gelirli' sayılabilmesi için gerekli olan aylık geliri açıkladı.
Üzeyir Doğan, orta gelirli bir ailenin 400-500 bin TL geliri olması gerektiğini ve bu rakamın nedenlerini tek tek anlattı.
"Bugün orta gelir dediğimiz rakam aylık 400-500 bin TL ya da daha üstte bir gelir."
