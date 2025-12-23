onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ekonomist Üzeyir Doğan'ın 'Orta Gelir' Tanımı Gündem Oldu: "400-500 Bin TL"

Ekonomist Üzeyir Doğan'ın 'Orta Gelir' Tanımı Gündem Oldu: "400-500 Bin TL"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 14:41

Ekonomist Üzeyir Doğan, CNBC-e'nin yayınına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Doğan, Türkiye’de orta gelir tanımının yanlış anlaşıldığını söyledi ve iki çocuklu bir ailenin 'orta gelirli' sayılabilmesi için gerekli olan aylık geliri açıkladı.

Üzeyir Doğan, orta gelirli bir ailenin 400-500 bin TL geliri olması gerektiğini ve bu rakamın nedenlerini tek tek anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bugün orta gelir dediğimiz rakam aylık 400-500 bin TL ya da daha üstte bir gelir."

"Bugün orta gelir dediğimiz rakam aylık 400-500 bin TL ya da daha üstte bir gelir."

Ekonomist Üzeyir Doğan, aylık 400-500 bin TL geliri olan bir ailenin orta gelirli olacağını belirterek bunun nedenlerini de tek tek sıraladı. Doğan, iki çocuklu bir ailenin çocuklarının okul masrafları, kira gideri, iki arabanın kaskosu, sigortası, bakımı, benzini, senede iki defa tatili, özel sağlık sigortası, haftada bir sineması, dışarıda yemek masrafı gibi giderler düşünülce bu rakamın bile az kaldığını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
14
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın