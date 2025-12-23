onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yüzlerce Mağazası Olan Türk Giyim Markası Satıldı: İşte Yeni Sahipleri!

Yüzlerce Mağazası Olan Türk Giyim Markası Satıldı: İşte Yeni Sahipleri!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.12.2025 - 08:27

United States Polo Association (USPA) Global, Aydınlı Hazır Giyim San. Tic. AŞ'nin (Aydınlı Grup), HRK Holding AŞ (Saat & Saat) tarafından satın alındığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aydınlı Grup, HRK Holding tarafından satın alındı.

Aydınlı Grup, HRK Holding tarafından satın alındı.

USPA Global tarafından yapılan açıklamada, her iki şirketin USPA Global'ın milyarlarca dolarlık spor markası ve USPA'nın (United States Polo Association ) resmi markası olan U.S. Polo Assn.'ın lisanslı ortakları olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, markanın en büyük ortaklarından biri olarak Aydınlı'nın satın alınmasının Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika genelinde 50'den fazla ülkeye erişim imkanı sağlayacağı vurgulanarak, Saat & Saat CEO'su Ramazan Kaya'nın, Aydınlı Grup CEO'su olarak görev yapacağı kaydedildi.

Aydınlı'nın satın alınmasıyla Saat & Saat'in, küresel hazır giyim endüstrisine girerek şirketin bölgesel portföyünü başarılı saat işinin yanında genişletmeyi hedeflediği aktarılan açıklamada, yaklaşık 450'den fazla U.S. Polo Assn. mağazası ve birden fazla markalı dijital site ile U.S. Polo Assn.'ın rekor büyümesini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada, Aydınlı'nın monobrand mağazalar, departmanlı mağazalar ve e-ticaret kanallarını kapsayan köklü bir satış ağı ve önemli büyüme potansiyeli ile şu anda bölgedeki önde gelen perakende güçlerinden biri olarak dikkat çektiğine işaret edildi.

"Birlikte, parlak bir geleceğe yol açacak güçlü bir temel inşa ettik"

"Birlikte, parlak bir geleceğe yol açacak güçlü bir temel inşa ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen USPA Global Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) J. Michael Prince, Saat & Saat Kurucusu ve CEO'su olarak Ramazan Kaya'yı, Aydınlı'yı yakın zamanda satın almasından dolayı tebrik ettiklerini belirtti.

Prince, 'U.S. Polo Assn.'ın uzun vadeli bir ortağı olarak, bu stratejik geçişin küresel spor markamıza, önümüzdeki yıllarda bölge genelinde 1 milyar dolarlık perakende satışını hedefleyerek işimizi yükseltme ve genişletme fırsatı sağlayacağına inanıyoruz.' ifadelerini kullandı. Aydınlı'nın geçmiş dönem başkanı Şeref Safa'ya liderliği ve TMSF'ye yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etmek istediğini aktaran Prince, 'Birlikte, parlak bir geleceğe yol açacak güçlü bir temel inşa ettik.' açıklamasını yaptı.

Bu dönüm noktası U.S. Polo Assn. ile ortak vizyonumuzu yansıtıyor"

Bu dönüm noktası U.S. Polo Assn. ile ortak vizyonumuzu yansıtıyor"

Saat & Saat CEO'su Ramazan Kaya da U.S. Polo Assn. ile dünyanın en dinamik perakende pazarlarından birinde varlıklarını genişletmekten ve güçlendirmekten gurur duyduklarını belirtti. Kaya, şunları kaydetti: 'Bu satın alma, büyümeyi hızlandırmamıza, yeteneklerimizi geliştirmemize ve hem şirketimizi hem de markayı Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika'da güçlü bir sonraki aşama için konumlandırmamıza olanak tanıyor. Bu dönüm noktası, ikonik bir küresel markayı yükseltirken temsil ettiği yaşam tarzı aracılığıyla yenilik yapmaya ve ilham vermeye devam eden U.S. Polo Assn. ile ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Saat & Saat ekibi, geleceği birlikte şekillendirme fırsatından enerji alıyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın