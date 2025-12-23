Yüzlerce Mağazası Olan Türk Giyim Markası Satıldı: İşte Yeni Sahipleri!
United States Polo Association (USPA) Global, Aydınlı Hazır Giyim San. Tic. AŞ'nin (Aydınlı Grup), HRK Holding AŞ (Saat & Saat) tarafından satın alındığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aydınlı Grup, HRK Holding tarafından satın alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Birlikte, parlak bir geleceğe yol açacak güçlü bir temel inşa ettik"
Bu dönüm noktası U.S. Polo Assn. ile ortak vizyonumuzu yansıtıyor"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın