Meteoroloji Kar Yağışı İçin Gün Vererek Uyardı: Cumartesi Günü 15 Şehirde Lapa Lapa Kar Yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel hava tahmin raporları, hafta sonu yurdun önemli bir bölümünün yağışlı bir sistemin etkisi altına gireceğini gösteriyor. Uzmanlar, özellikle 27 Aralık Cumartesi günü için vatandaşları uyararak, sıcaklık düşüşüyle birlikte birçok noktada kar yağışının görüleceğini bildirdi.

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu beş günlük haritalı tahminlere göre, Cumartesi günü yurdun kuzey hatlarında yağmur, iç ve doğu kesimlerinde ise kar bekleniyor. Karadeniz kıyı şeridinde sağanak yağışların etkili olacağı öngörülürken, denizden uzaklaşıp iç kesimlere ve yüksek rakımlı bölgelere doğru ilerlendiğinde yağışların yerini kara bırakacağı tahmin ediliyor.

Yılbaşına sayılı günler kala yayımlanan bu raporda, kar yağışının özellikle 15 ilde hayatı etkilemesi bekleniyor.

Cumartesi günü itibarıyla beyaz örtüyle kaplanması beklenen iller; Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Van ve Hakkari olarak sıralandı.

Yetkililer, söz konusu illerde yaşanabilecek buzlanma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye ediyor.