Meteoroloji Kar Yağışı İçin Gün Vererek Uyardı: Cumartesi Günü 15 Şehirde Lapa Lapa Kar Yağacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.12.2025 - 07:22

Yıl sonu yaklaşırken hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji son raporunda tarihi verdi; Cumartesi günü yurdun iç kesimlerinde lapa lapa kar, kıyılarda sağanak var. İşte beyaz örtüye bürünecek o şehirler.

Türkiye genelinde kış mevsiminin etkileri iyiden iyiye hissedilmeye başlanırken, vatandaşların gözü kulağı yılbaşı öncesinde hava durumuna çevrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel hava tahmin raporları, hafta sonu yurdun önemli bir bölümünün yağışlı bir sistemin etkisi altına gireceğini gösteriyor. Uzmanlar, özellikle 27 Aralık Cumartesi günü için vatandaşları uyararak, sıcaklık düşüşüyle birlikte birçok noktada kar yağışının görüleceğini bildirdi.

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu beş günlük haritalı tahminlere göre, Cumartesi günü yurdun kuzey hatlarında yağmur, iç ve doğu kesimlerinde ise kar bekleniyor. Karadeniz kıyı şeridinde sağanak yağışların etkili olacağı öngörülürken, denizden uzaklaşıp iç kesimlere ve yüksek rakımlı bölgelere doğru ilerlendiğinde yağışların yerini kara bırakacağı tahmin ediliyor.

Yılbaşına sayılı günler kala yayımlanan bu raporda, kar yağışının özellikle 15 ilde hayatı etkilemesi bekleniyor. 

Cumartesi günü itibarıyla beyaz örtüyle kaplanması beklenen iller; Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Van ve Hakkari olarak sıralandı. 

Yetkililer, söz konusu illerde yaşanabilecek buzlanma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye ediyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
