Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin Şafak Sezer'in Ünlü Filminde Hayat Kadını Rolünü Canlandırdığı Ortaya Çıktı
Spikerlere ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı. Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni skandalların ortaya çıktığı soruşturmada, Ela Rümeysa Cebeci'nin Fenerbahçe Başkanı'yla ilgili iddiaları da yer almış; Sadettin Saran'ın ifadesine başvurulmuş ve saç ve kan örneği alınmıştı.
Son günlerde gündemde yer alan Ela Rümeysa Cebeci'nin Şafak Sezer'in ünlü filmi Ketenpere'de rol aldığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spikerlere ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, soruşturma sürerken ifadeleri kapsamında gündemdeki yerini koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ela Rümeysa Cebeci'nin Şafak Sezer'in ünlü filmi Ketenpere'de rol aldığı ve filmde hayat kadınına hayat verdiği ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın