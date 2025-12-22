onedio
Avatar 3’ün Çekimlerinden Kamera Arkası Görüntüler Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
22.12.2025 - 15:15

Avatar serisinin üçüncü filmi, Avatar: Ateş ve Kül nihayet 19 Aralık’ta vizyona girdi. İlk film o dönem için öyle bir etki yaratmıştı ki, insanlara Avatar makyajları bile yapılmaya başlamıştı. Serinin ikinci filminin ardından şimdiyse üçüncüsü vizyona girdi. İzleyicilerin beklentisi doğal olarak epey yüksekti. İlk yorumlara bakıldığında filmin beklentiyi karşıladığı da anlaşıldı. Şimdiyse kamera arkasından görüntüler sosyal medyada viral oldu. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

Avatar: Ateş ve Kül izleyici tarafından merakla bekleniyordu.

Avatar: Ateş ve Kül izleyici tarafından merakla bekleniyordu.

Sinemalara ilgi azalsa da böylesine güçlü yapımlar geldiğinde izleyicilerin film aşkı yeniden alevleniyor. Avatar: Ateş ve Kül de vizyona girişinin henüz ilk günlerinde olsa da ilgiyle karşılandı. Filme gelen yorumlar yine heyecanın dorukta olduğuna dair.

