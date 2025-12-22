Avatar 3’ün Çekimlerinden Kamera Arkası Görüntüler Viral Oldu

Avatar serisinin üçüncü filmi, Avatar: Ateş ve Kül nihayet 19 Aralık’ta vizyona girdi. İlk film o dönem için öyle bir etki yaratmıştı ki, insanlara Avatar makyajları bile yapılmaya başlamıştı. Serinin ikinci filminin ardından şimdiyse üçüncüsü vizyona girdi. İzleyicilerin beklentisi doğal olarak epey yüksekti. İlk yorumlara bakıldığında filmin beklentiyi karşıladığı da anlaşıldı. Şimdiyse kamera arkasından görüntüler sosyal medyada viral oldu. Gelin birlikte izleyelim!