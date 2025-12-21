Oscar Adayı Yönetmen Noah Baumbach ve Ünlü Oyuncu George Clooney Yeni Filmleri Jay Kelly Hakkında Konuştular
Dünyaca ünlü bir Hollywood yıldızı olan Jay Kelly’nin şöhretin zirvesindeyken yaşadığı içsel boşluğu ve geçmişiyle hesaplaşmasını konu alan Jay Kelly filminin senaryosunu ve yönetmenliğini Noah Baumbach üstleniyor. Başrollerini George Clooney ile Adam Sandler’ın paylaştığı bir komedi-drama filmi, 5 Aralık'ta yayınlandı. Barbaros Tapan, kısa sürede beğeni toplayan filmin yönetmeni Noah Baumbach ve başrolü George Clooney ile özel röportaj yaptı.
Kaynak: Barbaros Tapan
2025'in sonuna gelirken Jay Kelly'nin hayatından esinlenilen ve aynı adı taşıyan film yayınlandı.
O röportajı buradan izleyebilirsiniz:
