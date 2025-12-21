onedio
Oscar Adayı Yönetmen Noah Baumbach ve Ünlü Oyuncu George Clooney Yeni Filmleri Jay Kelly Hakkında Konuştular

Oscar Adayı Yönetmen Noah Baumbach ve Ünlü Oyuncu George Clooney Yeni Filmleri Jay Kelly Hakkında Konuştular

Merve Ersoy
Merve Ersoy
21.12.2025 - 16:21

Dünyaca ünlü bir Hollywood yıldızı olan Jay Kelly’nin şöhretin zirvesindeyken yaşadığı içsel boşluğu ve geçmişiyle hesaplaşmasını konu alan Jay Kelly filminin senaryosunu ve yönetmenliğini Noah Baumbach üstleniyor. Başrollerini George Clooney ile Adam Sandler’ın paylaştığı bir komedi-drama filmi, 5 Aralık'ta yayınlandı. Barbaros Tapan, kısa sürede beğeni toplayan filmin yönetmeni Noah Baumbach ve başrolü George Clooney ile özel röportaj yaptı.

Kaynak: Barbaros Tapan

2025'in sonuna gelirken Jay Kelly'nin hayatından esinlenilen ve aynı adı taşıyan film yayınlandı.

2025'in sonuna gelirken Jay Kelly'nin hayatından esinlenilen ve aynı adı taşıyan film yayınlandı.

Kariyerini başlatan yönetmenin ölümü ve eski bir arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın Jay Kelly'nin hayatına etkisi ve içsel bir yolculuğa girmesini sağlayan bu olayın ardından hayatını ona adamış sadık menajeri Ron'un eşlik edişini konu alan film büyük ilgi gördü. Oscar adayı Noah Baumbach’ın kaleme aldığı ve yönettiği film konuşulurken, Barbaros Tapan da Baumbach ve George Clooney ile röportaj yaptı.

O röportajı buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
