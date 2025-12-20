Labubu Oyuncağı Sinemaya Geliyor: Ünlü Yönetmenle Anlaşıldı

Daha sonra Pop Mart iş birliğiyle peluş oyuncaklara dönüştü ve küresel pazara açıldı. Sürpriz kutu sistemi sayesinde Labubular, koleksiyoncular için ayrı bir heyecan unsuru yarattı. Nadir bulunan “özel seri” oyuncaklar ikinci el piyasasında rekor fiyatlara ulaştı. Bazı Labubuların bin doları aşan fiyatlarla satıldığı bildirildi. 2024’te K-pop yıldızlarının ve Hollywood ünlülerinin Labubu aksesuarları kullanması ilgiyi daha da artırdı. Bu popülerlik Pop Mart hisselerine de yansıdı ve şirketin değeri kısa sürede katlandı.

Labubu filmi de oyuncağın küresel başarısını sinema perdesine taşıması açısından şimdiden merakla bekleniyor.