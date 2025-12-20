Labubu Oyuncağı Sinemaya Geliyor: Ünlü Yönetmenle Anlaşıldı
Son dönemde sosyal medyada, koleksiyon dünyasında kısacası her yerde karşımıza çıkan Labubu figürleri adeta bir fenomene dönüştü. Sürpriz kutulardan çıkan tüylü canavarlar, kısa sürede viral oldu ve ciddi bir koleksiyon çılgınlığı yarattı. Şimdi bu ilginç karakterler sinema yolculuğuna hazırlanıyor. Sony Pictures, Labubu oyuncak serisini beyazperdeye taşımak için düğmeye bastı. Projenin yönetmeni de sinemaseverlerin yakından tanıdığı bir isim oldu.
Kaynak: Independent
Sony Pictures, Labubu oyuncak serisinin sinema uyarlaması için önemli bir adım attı.
Labubu karakterleri ilk kez 2015’te Hong Kong doğumlu illüstratör Kasing Lung tarafından tasarlanmıştı.
