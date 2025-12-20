onedio
Labubu Oyuncağı Sinemaya Geliyor: Ünlü Yönetmenle Anlaşıldı

Elif Sude Yenidoğan
20.12.2025 - 21:56

Son dönemde sosyal medyada, koleksiyon dünyasında kısacası her yerde karşımıza çıkan Labubu figürleri adeta bir fenomene dönüştü. Sürpriz kutulardan çıkan tüylü canavarlar, kısa sürede viral oldu ve ciddi bir koleksiyon çılgınlığı yarattı. Şimdi bu ilginç karakterler sinema yolculuğuna hazırlanıyor. Sony Pictures, Labubu oyuncak serisini beyazperdeye taşımak için düğmeye bastı. Projenin yönetmeni de sinemaseverlerin yakından tanıdığı bir isim oldu.

Kaynak: Independent

Sony Pictures, Labubu oyuncak serisinin sinema uyarlaması için önemli bir adım attı.

Sony Pictures, Labubu oyuncak serisinin sinema uyarlaması için önemli bir adım attı.

Filmin yönetmen koltuğu, Ayı Paddington filmleri ve Wonka’yla tanınan Paul King’e emanet edildi. King, projede yalnızca yönetmen olarak değil, yapımcı olarak da yer alacak. Sony’nin Labubu’nun ekran haklarını satın aldığı geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Filmin konusu hakkında şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı.

Labubu karakterleri ilk kez 2015’te Hong Kong doğumlu illüstratör Kasing Lung tarafından tasarlanmıştı.

Labubu karakterleri ilk kez 2015’te Hong Kong doğumlu illüstratör Kasing Lung tarafından tasarlanmıştı.

Daha sonra Pop Mart iş birliğiyle peluş oyuncaklara dönüştü ve küresel pazara açıldı. Sürpriz kutu sistemi sayesinde Labubular, koleksiyoncular için ayrı bir heyecan unsuru yarattı. Nadir bulunan “özel seri” oyuncaklar ikinci el piyasasında rekor fiyatlara ulaştı. Bazı Labubuların bin doları aşan fiyatlarla satıldığı bildirildi. 2024’te K-pop yıldızlarının ve Hollywood ünlülerinin Labubu aksesuarları kullanması ilgiyi daha da artırdı. Bu popülerlik Pop Mart hisselerine de yansıdı ve şirketin değeri kısa sürede katlandı.

Labubu filmi de oyuncağın küresel başarısını sinema perdesine taşıması açısından şimdiden merakla bekleniyor.

