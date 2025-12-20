Leonardo DiCaprio Titanik İtirafıyla Şaşırttı: “Hiç İzlemedim”

Sohbet sırasında Lawrence, DiCaprio’ya “Titanik’i hiç yeniden izledin mi?” diye sordu. 51 yaşındaki oyuncu bu soruya net bir şekilde “Hayır. Hiç izlemedim” yanıtını verdi. Bu cevap üzerine Lawrence, “İzlemelisin. Eminim şimdi izlesen çok hoşuna gider, film gerçekten çok iyi” dedi. DiCaprio ise buna karşılık “Ben filmlerimi pek izlemem, sen izler misin?” diye sordu. Lawrence, “Hayır” diyerek sözlerine esprili bir anı ekledi. Oyuncu, “Titanik gibi bir filmde hiç oynamadım. Öyle bir filmim olsaydı mutlaka izlerdim” ifadelerini kullandı.