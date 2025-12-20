Leonardo DiCaprio Titanik İtirafıyla Şaşırttı: “Hiç İzlemedim”
Leonardo DiCaprio’nun yıllar sonra gelen Titanik açıklaması sinema dünyasında yeniden gündem yarattı. 1997 yapımı, gişe rekorları kıran filmle hafızalara kazınan oyuncu, beklenmedik bir itirafta bulundu. DiCaprio, Titanik’i bugüne kadar hiç yeniden izlemediğini söyledi. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Independent
Oscar ödüllü oyuncu, Variety ve CNN’in birlikte hazırladığı Actors on Actors programında Jennifer Lawrence’la bir araya geldi.
DiCaprio, daha önce verdiği röportajlarda da projelerini nadiren izlediğini dile getirmişti.
