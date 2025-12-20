onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Leonardo DiCaprio Titanik İtirafıyla Şaşırttı: “Hiç İzlemedim”

Leonardo DiCaprio Titanik İtirafıyla Şaşırttı: “Hiç İzlemedim”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2025 - 21:36

Leonardo DiCaprio’nun yıllar sonra gelen Titanik açıklaması sinema dünyasında yeniden gündem yarattı. 1997 yapımı, gişe rekorları kıran filmle hafızalara kazınan oyuncu, beklenmedik bir itirafta bulundu. DiCaprio, Titanik’i bugüne kadar hiç yeniden izlemediğini söyledi. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oscar ödüllü oyuncu, Variety ve CNN’in birlikte hazırladığı Actors on Actors programında Jennifer Lawrence’la bir araya geldi.

Oscar ödüllü oyuncu, Variety ve CNN’in birlikte hazırladığı Actors on Actors programında Jennifer Lawrence’la bir araya geldi.

Sohbet sırasında Lawrence, DiCaprio’ya “Titanik’i hiç yeniden izledin mi?” diye sordu. 51 yaşındaki oyuncu bu soruya net bir şekilde “Hayır. Hiç izlemedim” yanıtını verdi. Bu cevap üzerine Lawrence, “İzlemelisin. Eminim şimdi izlesen çok hoşuna gider, film gerçekten çok iyi” dedi. DiCaprio ise buna karşılık “Ben filmlerimi pek izlemem, sen izler misin?” diye sordu. Lawrence, “Hayır” diyerek sözlerine esprili bir anı ekledi. Oyuncu, “Titanik gibi bir filmde hiç oynamadım. Öyle bir filmim olsaydı mutlaka izlerdim” ifadelerini kullandı.

DiCaprio, daha önce verdiği röportajlarda da projelerini nadiren izlediğini dile getirmişti.

DiCaprio, daha önce verdiği röportajlarda da projelerini nadiren izlediğini dile getirmişti.

Oyuncu, “Filmlerimin neredeyse hiçbirini izlemem” sözleriyle bu alışkanlığını açıkça ifade etmişti. Ancak Göklerin Hakimi’nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söylemişti. Bu filmde ilk kez yalnızca bir rolü değil, yapımın tamamını sahiplendiğini hissettiğini anlatmıştı. James Cameron imzalı Titanik ise DiCaprio ve Kate Winslet’ı küresel birer yıldız haline getiren film olarak sinema tarihindeki yerini koruduğu için yeniden izlememesi şaşırttı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın