BBC Studios ve CosmoBlue Media, Türkiye'de Stratejik Ortaklık Kurdu

BBC Studios ve CosmoBlue Media, Türkiye’de Stratejik Ortaklık Kurdu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2025 - 20:19

BBC Studios ile CosmoBlue Media, Türkiye ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı (MENA) kapsayan bölgede varlıklarını büyütmeyi hedefleyen kapsamlı bir stratejik iş birliğine imza attı. Bu ortaklıkla birlikte BBC Studios’un bölgedeki kanal ve dijital portföyünün dağıtımı, münhasıran CosmoBlue Media tarafından yürütülecek.

BBC Studios ve CosmoBlue Media, MENA ve Türkiye'de eğlence ekosistemini büyütmek üzere stratejik ortaklık kurdu.

BBC Studios ve CosmoBlue Media, MENA ve Türkiye’de eğlence ekosistemini büyütmek üzere stratejik ortaklık kurdu.

Anlaşma kapsamında BBC First, BBC Earth ve CBeebies kanallarının yanı sıra yeni bir eğlence kanalının lansmanı planlanıyor. Ayrıca BBC Player, CosmoBlue Media’nın ana yayın platformu CosmoGO’ya entegre edilerek hem Türkiye’de hem de MENA genelinde izleyicilerin erişimine açılacak. İş birliği, BBC Studios’un global ölçekte tanınan içeriklerini bölgenin izleme alışkanlıklarıyla buluşturarak, kültürel açıdan güçlü ve yüksek etkileşimli bir eğlence deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Ortaklık kapsamında CosmoBlue Media, BBC Studios’un en popüler lineer kanallarının bölgedeki dağıtımını özel olarak üstlenecek. Bu kanallar arasında:

BBC First: Sürükleyici dramalarıyla öne çıkan kanal, Birleşik Krallık’tan orijinal, premium ve sevilen yapımları; ödüllü yaratıcı ekiplerin imzasını taşıyan içerikleri ve tanınmış oyuncuları izleyiciyle buluşturuyor

BBC Earth: Doğa ve bilim dünyasından ilham verici hikâyeleri ekranlara taşıyor. Dünyanın önde gelen belgesel yapımcılarının eserlerini sergileyen kanal, izleyicileri mikro düzeydeki canlılardan uzayın sınırsız derinliklerine uzanan keşif yolculuklarına çıkarıyor.

CBeebies: Okul öncesi çocuklara yönelik eğitici ve neşeli içerikleriyle ailelerin güvenle tercih ettiği kanal, çocukların gelişimini destekleyen programları titizlikle seçiyor.

BBC Studios Orta ve Doğu Avrupa ile MENA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Bartosz Witak iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

BBC Studios Orta ve Doğu Avrupa ile MENA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Bartosz Witak iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

“BBC Studios olarak, başarımızın ortaklarımızın başarısıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Bu iş birliği, mükemmellik ve yenilikçiliğe yönelik ortak taahhüdümüzü güçlendiriyor ve eğlence kanallarımızın pazardaki varlığını daha da artıracağına inanıyoruz. Ortak girişimlerimizle faaliyet alanımızı genişletecek ve izleyicilerimizin kanallarımızla etkileşimini derinleştireceğiz. Tüm bunlar, bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme yönündeki temel misyonumuzun daha güçlü bir etkiyle devam etmesini sağlayacak.”

CosmoBlue Media Kurucu Ortağı ve Grup CEO'su Berk Uziyel ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

CosmoBlue Media Kurucu Ortağı ve Grup CEO’su Berk Uziyel ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“BBC Studios ile iş birliği yapmaktan ve onların güçlü kanalları ve içeriklerini MENAT bölgesine taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu stratejik ortaklık, yüksek kaliteli hikâye anlatımına, kültürel uyuma ve platform inovasyonuna dair ortak yaklaşımımızı yansıtıyor.”

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
