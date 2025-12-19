BBC Studios ve CosmoBlue Media, Türkiye’de Stratejik Ortaklık Kurdu
BBC Studios ile CosmoBlue Media, Türkiye ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı (MENA) kapsayan bölgede varlıklarını büyütmeyi hedefleyen kapsamlı bir stratejik iş birliğine imza attı. Bu ortaklıkla birlikte BBC Studios’un bölgedeki kanal ve dijital portföyünün dağıtımı, münhasıran CosmoBlue Media tarafından yürütülecek.
BBC Studios ve CosmoBlue Media, MENA ve Türkiye’de eğlence ekosistemini büyütmek üzere stratejik ortaklık kurdu.
BBC Studios Orta ve Doğu Avrupa ile MENA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Bartosz Witak iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:
CosmoBlue Media Kurucu Ortağı ve Grup CEO’su Berk Uziyel ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
