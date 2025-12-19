BBC Studios ve CosmoBlue Media, Türkiye’de Stratejik Ortaklık Kurdu

Anlaşma kapsamında BBC First, BBC Earth ve CBeebies kanallarının yanı sıra yeni bir eğlence kanalının lansmanı planlanıyor. Ayrıca BBC Player, CosmoBlue Media’nın ana yayın platformu CosmoGO’ya entegre edilerek hem Türkiye’de hem de MENA genelinde izleyicilerin erişimine açılacak. İş birliği, BBC Studios’un global ölçekte tanınan içeriklerini bölgenin izleme alışkanlıklarıyla buluşturarak, kültürel açıdan güçlü ve yüksek etkileşimli bir eğlence deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Ortaklık kapsamında CosmoBlue Media, BBC Studios’un en popüler lineer kanallarının bölgedeki dağıtımını özel olarak üstlenecek. Bu kanallar arasında:

BBC First: Sürükleyici dramalarıyla öne çıkan kanal, Birleşik Krallık’tan orijinal, premium ve sevilen yapımları; ödüllü yaratıcı ekiplerin imzasını taşıyan içerikleri ve tanınmış oyuncuları izleyiciyle buluşturuyor

BBC Earth: Doğa ve bilim dünyasından ilham verici hikâyeleri ekranlara taşıyor. Dünyanın önde gelen belgesel yapımcılarının eserlerini sergileyen kanal, izleyicileri mikro düzeydeki canlılardan uzayın sınırsız derinliklerine uzanan keşif yolculuklarına çıkarıyor.

CBeebies: Okul öncesi çocuklara yönelik eğitici ve neşeli içerikleriyle ailelerin güvenle tercih ettiği kanal, çocukların gelişimini destekleyen programları titizlikle seçiyor.