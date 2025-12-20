2025 Yılının Dünyada En Çok Kazanan Filmleri Belli Oldu

2025 yılı sinema salonları için oldukça hareketli geçti. Yıl boyunca vizyona giren birçok film arasında kimi yapımlar beklentilerin altında kalırken, bazıları ise haftalarca salonları doldurarak gişede büyük başarı yakaladı. Özellikle devam filmleri ve yüksek bütçeli yapımlar izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.

Box Office Mojo, 2025 yılında dünya genelinde en fazla hasılat elde eden filmleri tek tek listeledi. Tür, ülke ve izleyici kitlesi fark etmeksizin milyonlarca seyirciyi salonlara çeken yapımlar dikkat çekti. Kimi filmler sürpriz çıkış yaparken, kimileri de daha vizyona girmeden büyük beklenti yaratmıştı. Biz de bu kapsamlı listeden yola çıkarak, 2025’in dünya çapında en çok kazanan ilk 10 filmini sizler için bir araya getirdik. Sinema yılına damga vuran bu yapımlara birlikte göz atalım.

Kaynak: Box Office Mojo