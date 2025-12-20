onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
2025 Yılının Dünyada En Çok Kazanan Filmleri Belli Oldu

2025 Yılının Dünyada En Çok Kazanan Filmleri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2025 - 09:31

2025 yılı sinema salonları için oldukça hareketli geçti. Yıl boyunca vizyona giren birçok film arasında kimi yapımlar beklentilerin altında kalırken, bazıları ise haftalarca salonları doldurarak gişede büyük başarı yakaladı. Özellikle devam filmleri ve yüksek bütçeli yapımlar izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.

Box Office Mojo, 2025 yılında dünya genelinde en fazla hasılat elde eden filmleri tek tek listeledi. Tür, ülke ve izleyici kitlesi fark etmeksizin milyonlarca seyirciyi salonlara çeken yapımlar dikkat çekti. Kimi filmler sürpriz çıkış yaparken, kimileri de daha vizyona girmeden büyük beklenti yaratmıştı. Biz de bu kapsamlı listeden yola çıkarak, 2025’in dünya çapında en çok kazanan ilk 10 filmini sizler için bir araya getirdik. Sinema yılına damga vuran bu yapımlara birlikte göz atalım.

Kaynak: Box Office Mojo

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ne Zha 2 - 1,9 milyar dolar

1. Ne Zha 2 - 1,9 milyar dolar

İlk filmin bıraktığı yerden devam eden hikaye, Ne Zha’nın kaderiyle verdiği mücadeleyi daha karanlık bir noktaya taşıyor. Aile, fedakarlık ve güç temaları bu kez daha sert çatışmalarla işleniyor. Çin animasyonunun küresel gücünü net biçimde gösteren bir yapım oldu.

2. Zootopia 2 - 1,1 milyar dolar

2. Zootopia 2 - 1,1 milyar dolar

Judy ve Nick bu kez Zootopia’nın daha önce hiç görmediğimiz bölgelerine adım atıyor. Hikaye, toplumsal düzen ve önyargılar üzerinden daha büyük bir suç ağını ele alıyor. Mizah yerli yerinde ama mesajlar daha net. Aile izleyicisi kadar yetişkinleri de yakalayan bir devam filmi.

3. Lilo & Stiç - 1,03 milyar dolar

3. Lilo & Stiç - 1,03 milyar dolar

Canlı aksiyon uyarlama, dostluk ve aidiyet temasını koruyarak hikayeyi günümüze taşıyor. Stitch’in yaramazlığı hala merkezde ama Lilo’nun yalnızlığı daha derin işleniyor. Film nostaljiyle yeni kuşağı aynı noktada buluşturmayı başardı. Duygusal anlar gişedeki başarının anahtarı oldu.

4. Bir Minecraft Filmi - 958 milyon dolar

4. Bir Minecraft Filmi - 958 milyon dolar

Minecraft evreni bu filmde saf yaratıcılık ve hayatta kalma fikri üzerine kuruluyor. Karakterler bloklardan oluşan dünyada düzen kurmaya çalışırken beklenmedik tehditlerle yüzleşiyor. Film oyun ruhunu bozmadan hikaye anlatmayı tercih ediyor. Özellikle genç izleyiciyi sinemaya çekmeyi başardı.

5. Jurassic World: Rebirth - 869 milyon dolar

5. Jurassic World: Rebirth - 869 milyon dolar

Seri bu filmde daha kontrollü ama daha karanlık bir yöne gidiyor. İnsanların dinozorlarla birlikte yaşama fikri artık açık bir krize dönüşmüş durumda. Aksiyon geri planda kalmıyor. “Yeniden doğuş” teması hem dünya hem karakterler için geçerli.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - 715 milyon dolar

6. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - 715 milyon dolar

Serinin en sert ve duygusal bölümlerinden biri beyaz perdeye taşındı. Tanjiro ve arkadaşları bu kez geri dönüşü olmayan bir savaşın içine giriyor. Dövüş sahneleri kadar kayıplar da ön planda. Anime izleyicisi için unutulmaz bir dönüm noktası oldu.

7. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin - 636 milyon dolar

7. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin - 636 milyon dolar

Ejderhalarla kurulan bağ bu filmde daha gerçekçi ve dramatik anlatılıyor. Hıçkıdık ile Dişsiz arasındaki ilişki korunuyor ama duygusal yük artıyor. Film, animasyonun ruhunu canlı aksiyona taşımakta büyük ölçüde başarılı. Aile temasının gücü gişeye net yansıdı.

8. F1 - 631 milyon dolar

8. F1 - 631 milyon dolar

Film, Formula 1 dünyasının sadece hızını değil baskısını da gösteriyor. Pistteki rekabet kadar kulislerdeki güç savaşları da ön planda. Karakterlerin kariyer uğruna verdikleri bedeller hikayeyi taşıyor. Spor filmi olmanın ötesine geçmeyi başarıyor.

9. Superman - 616 milyon dolar

9. Superman - 616 milyon dolar

Bu yeni Superman yorumu, gücün değil sorumluluğun altını çiziyor. Kahramanlık daha insani bir yerden ele alınıyor. Clark Kent’in iç çatışmaları aksiyonun önüne geçiyor. Film, seriyi daha sade ama daha anlamlı bir noktaya çekiyor.

10. Mission: Impossible - Son Hesaplaşma - 598 milyon dolar

10. Mission: Impossible - Son Hesaplaşma - 598 milyon dolar

Ethan Hunt için yolun sonu bu filmde net biçimde hissediliyor. Seri boyunca verilen kararların bedeli tek tek ortaya çıkıyor. Aksiyon sahneleri yine sınır zorluyor ama duygusal ağırlık bu kez daha fazla. Final havası, gişe başarısının en büyük nedeni oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o liste 👇

İşte o liste 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın