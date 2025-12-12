onedio
Haberler
Dizi & Film
2025 Yılının En Çok İzlenen Filmi Açıklandı!

2025 Yılının En Çok İzlenen Filmi Açıklandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
12.12.2025 - 11:30

2025’in son günlerindeyken sinemada en iyi çıkışı yakalayan film açıklandı. Bu yıl birbirinden iddialı filmler sinemada izleyiciyle buluştu. Ancak içlerinden biri kısa sürede öyle bir çıkış yakaladı ki en çok izlenenler arasında zirveye yerleşti. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Box Office

Sinema sektörü kabul edelim ki eskisi kadar canlı değil.

Sinema sektörü kabul edelim ki eskisi kadar canlı değil.

Bu yıl anismasyondan, romantizme, dramdan, korkuya birçok film vizyona girdi. Dayı 2, Uykucu, Yan Yana, Mustafa Kemal, Sihirli Annem, Rafadan Tayfa gibi yapımlar öne çıkan projelerden olurken içlerinden biri farkını ortaya koydu.

Yan Yana filmi 2025 yılının en çok izlenen filmi oldu!

Yan Yana filmi 2025 yılının en çok izlenen filmi oldu!

14 Kasım’da vizyona giren film daha ilk haftalarındayken senenin en çok izlenen filmi olmayı başardı. Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer’in başrolündeki uyarlama film kalitesini gişe sonuçlarıyla kanıtladı. Filmin ilk dört haftalık sonuçlarında toplam seyircisi 1.883.795 kişiydi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
