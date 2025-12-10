onedio
IMDb Puanlarına Göre 2025 Yılının En İyi Dizileri

IMDb Puanlarına Göre 2025 Yılının En İyi Dizileri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.12.2025 - 09:31

2025’in sonuna yaklaşırken yine dopdolu bir dizi yılı geçirdiğimizi söylemek hiç abartı olmaz. Bu yıl aksiyondan gerilime, romantizmden komediye kadar pek çok türde öne çıkan yapımlar izleyiciyi ekranın başına mıhladı. Hikayeleriyle sürükleyen, karakterleriyle bağ kurduran ve kimi zaman tartıştıran diziler, IMDb’deki puanlarıyla da dikkat çekti.

Biz de yıl boyunca konuşulan ve gerçekten öne çıkan yapımları bir araya getirip sizler için keyifli bir liste hazırladık. İzleyenlere hatırlatma, izleyeceklere yol gösterici, “hiç bulaşmam” diyenlere bile merak uyandıracak bir seçki oldu. 2026’da yeni yapımlarda tekrar buluşmak üzere, şimdiden herkese mutlu bir yıl diliyoruz.

1. Pokssak sogatsuda

1. Pokssak sogatsuda

Küçük bir kasabada yaşanan gizemli patlamanın ardından herkes bir şeyleri saklamaya başlar. İnsanlar olayı unutmak istese de gerilim bir türlü dinmez. Dizi, sıradan hayatların arkasındaki karanlıkları yavaş yavaş açığa çıkarıyor. İzlerken “kim doğruyu söylüyor?” sorusu hiç peşini bırakmıyor.

2. Dexter: Resurrection

2. Dexter: Resurrection

Dexter yıllar sonra yeniden ortaya çıktığında geçmişindeki tüm gölgeler onunla birlikte geri gelir. Bu kez daha temkinli ama hala içindeki karanlıkla mücadele ediyor. Eski alışkanlıkları ile yeni hayatı arasında sıkışmış ruh halleri var…

3. The Pitt

3. The Pitt

Bir hastanenin acil bölümünde geçen hikaye, doktorların hem kendi hayatları hem de ağır vakalarla olan mücadelesini anlatıyor. Bölümler uzun değil, her sahne bir karar anı gibi. Tıp draması sevenler için birebir.

4. The Mighty Nein

4. The Mighty Nein

Bir grup maceraperest, kaderlerini değiştirecek bir görevin içine sürüklenir. Büyü, politika ve kişisel çatışmalar sürekli birbirine dolanır. Dizi, fantastik dünyanın atmosferini ciddiye alırken karakterlerin mizahını da kaybetmiyor. Renkli ama karanlık bir yolculuk.

5. Riot Women

5. Riot Women

Toplumsal baskılara karşı bir araya gelen bir grup kadının hayatı merkezde. Eylemler, sırlar ve birbirlerine olan bağlılıkları hikayeye keskin bir ritim katıyor. Dizi, ağır bir tema olmasına rağmen akıcı ilerliyor. İzleyen herkese “keşke biraz daha olsa” dedirten bir enerjisi var.

6. Pluribus

6. Pluribus

Farklı hayatlara sahip insanların yolları beklenmedik bir olay üzerinden kesişir. Bölümler arasında sürekli küçük ipuçları bırakılıyor. Dizi, her karakterin kendi geçmişiyle hesaplaşmasını hikayenin ana damarı yapmış.

7. Invisible Boys

7. Invisible Boys

Görünmez olduklarını hisseden üç gencin dünyası, bir gün aldıkları cesur bir karar ile tamamen değişir. Dizi, gençlik temasıyla karanlık tonları dengeliyor. Karakterlerin iç sesi çok samimi verilmiş. İzlerken zaman gerçekten çabuk geçiyor.

8. Jung-jeung-eui-sang-sen-teo

8. Jung-jeung-eui-sang-sen-teo

Güney Kore’de bir araştırma merkezinde çalışan ekip, gizemli bir olay sonrası kendilerini büyük bir komplonun ortasında bulur. Her bölüm yeni bir parça ekliyor, gerilim hiç düşmüyor. Dizi bilim-kurgu ile polisiyeyi iyi harmanlamış.

9. Nan Hong

9. Nan Hong

Bir ressamın kaybolan kardeşini bulmak için çıktığı yolculuk, hem sanatı hem de karanlık geçmişini ortaya çıkarmasına yol açıyor. Dizi uzak doğu atmosferini güçlü hissediyor. Hikaye sakin gibi dursa da alttan alttan işleyen bir gerginliği var. Görsel anlatımı gerçekten dikkat çekiyor.

10. MobLand

10. MobLand

Organize suç dünyasında yükselmeye çalışan bir adamın kendi ailesiyle sınanan hikayesi. Silahlar, ihanetler ve dengelerin sürekli değiştiği bir evren. Dizi, şiddeti süslemek yerine karakterlerin psikolojisine odaklanıyor. Karanlık suç dizisi sevenler için birebir.

11. Seuteodigeurup

11. Seuteodigeurup

Başarısız bir müzik grubunun aniden ünlü olması, ekip içindeki tüm çatışmayı tetikler. Şöhret, rekabet ve dostluğun sınırları ince ince işlenmiş. Dizi hem eğlenceli hem de duygusal anlarla dolu. Müzik teması tempoyu sürekli ayakta tutuyor.

12. Dept. Q

12. Dept. Q

Zor dosyalara bakan bir ekip, yıllardır çözülmeyen cinayetleri bir bir açığa çıkarır. Dizi gizem atmosferini abartmadan, sade ama etkili bir tempo ile veriyor. Karakterlerin kişisel sorunları davalarda ayrı bir derinlik yaratıyor.

13. The Studio

13. The Studio

Bir film stüdyosunda geçen dizi, kamera arkasındaki kaosu ve gizli çekişmeleri gün yüzüne çıkarıyor. Üretim süreci eğlenceli görünüyor ama perde arkasında birçok kriz var. Karakterler hem çalışıyor hem hayatta kalmaya çalışıyor gibi. Sektörün iç yüzünü merak edenler için keyifli bir iş.

14. Adolescence

14. Adolescence

Lise yıllarında yaşanan küçük bir olay, gençlerin hayatını yıllar boyunca etkileyecek büyük bir sır haline gelir. Dizi ergenlik duygularını gerçekçi şekilde yansıtırken gerilimi de sürekli diri tutuyor. Karakterler hatalı ama samimi; bu da izleyiciyle bağ kuruyor. Akıcı ve duygusu yüksek bir gençlik draması.

15. Daredevil: Born Again

15. Daredevil: Born Again

Matt Murdock, eski hayatının yıkıntıları arasından yeniden ayağa kalkarken hem hukuk hem sokak tarafında sınanıyor. Dizi daha karanlık bir tonla ilerliyor; karakterin içsel savaşı öne çıkıyor. Aksiyon sahneleri güçlü ama hikayeyi gölgelemiyor.

