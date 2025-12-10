IMDb Puanlarına Göre 2025 Yılının En İyi Dizileri

2025’in sonuna yaklaşırken yine dopdolu bir dizi yılı geçirdiğimizi söylemek hiç abartı olmaz. Bu yıl aksiyondan gerilime, romantizmden komediye kadar pek çok türde öne çıkan yapımlar izleyiciyi ekranın başına mıhladı. Hikayeleriyle sürükleyen, karakterleriyle bağ kurduran ve kimi zaman tartıştıran diziler, IMDb’deki puanlarıyla da dikkat çekti.

Biz de yıl boyunca konuşulan ve gerçekten öne çıkan yapımları bir araya getirip sizler için keyifli bir liste hazırladık. İzleyenlere hatırlatma, izleyeceklere yol gösterici, “hiç bulaşmam” diyenlere bile merak uyandıracak bir seçki oldu. 2026’da yeni yapımlarda tekrar buluşmak üzere, şimdiden herkese mutlu bir yıl diliyoruz.