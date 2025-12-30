Yeni İlişkini Çok Daha Sağlıklı Yaşamanı Sağlayacak Tüyolarımız
Yeni aşklar ve ilişkiler, herkes için heyecan vericidir. Aşk hayatımızda yepyeni bir sayfa aralayıp bize kondom nedir onu hatırlatan bu tutkulu ilişkiler, adeta sonsuz ihtimal cenneti gibidir. Her şeyin mümkün olduğu ve karşılaşılan her tepkinin yeni olduğu bu ilişkiler, bazen başladığı hızla sönebilir. Çünkü ilk heyecanın kaybolmasını önlemek ve ilişkide sağlıklı adımlar atmak için iki tarafın da üzerine düşen görevler vardır.
Sana bu içerikte, taze aşkında çok işine yarayacak harika tüyolar veriyoruz. İşte ilişkini daha keyifli ve sağlıklı ilerletmene yardımcı olacak önerilerimiz!
1. Love bombing tuzağına düşme.
2. Yapmacık davranma ve dürüst ol.
3. Sınırları kendin belirle.
4. Bireysel hayatından ödün verme.
5. Kendin olmaktan çekinme.
6. İyi bir dinleyici ol.
7. Minnettarlığını göstermekten çekinme.
8. Birlikte kaliteli vakit geçirmeye odaklan.
9. Eleştiriyi kişisel algılama.
10. Gerçekçi beklentiler belirle.
