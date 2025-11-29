onedio
Çalışmalar Başlamış: 2026'da Tam 12 Yeni Yerli Dizi Geliyor!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.11.2025 - 09:28

Yeni yıla çok az bir zaman kaldı. Televizyon kanalları 2026 yılı için hazırlıklarına devam ederken yılbaşı sonrasında yayınlanacak diziler için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Birsen Altuntaş, 2026'da televizyonda tam 12 yeni yerli dizi yayınlanacağını duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Televizyon kanallarının 2026 projeleri raflardan çıktı. 2026 yılında tam 12 yeni yerli dizi yayınlanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yayındaki dizilerin arka arkaya final yapmasının ardından kanallar yeni dizi projeleri için harekete geçti. Yılbaşının ardından yeni dizilerin yayınlanması beklenirken bu dizilerin sete çıkma ve yayın tarihlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

İşte 2026 yılında yayınlanacak 12 yeni yerli dizi:

1- Ömür Usta

NOW’ın Ay Yapım imzalı yeni dizisinde başrolde Nurgül Yeşilçay yer alacak. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral, senaryo tarafında ise Çağla Kızılelma bulunuyor.

2- Ülker Abla

Gold Film’in NOW için hazırladığı projede Gonca Vuslateri ve Olgun Şimşek’in adı geçiyor. Yönetmen Ömür Atay, senaryoyu Seray Şahiner kaleme alıyor.

3- Liliyar

atv’nin Baba Yapım’la yürüttüğü dizide başrol için görüşmeler sürüyor. Yönetmen Ali Balcı, senaryoyu ise Hasan Burak Kayacı yazıyor. Afiş çalışmalarının da başladığı konuşuluyor.

4- Hayatın Benim

O3 Medya’nın atv’ye sunduğu projede başrol cast’ı henüz netleşmedi. Diziyi Yahya Samancı yönetecek; senaryo Pelin Karamehmetoğlu’nda.

5- Serseri Aşıklar

NGM’nin atv için hazırladığı yapımda Ekin Koç ve İlayda Alişan’ın adı öne çıkıyor. Projenin yönetmeni Serkan Birinci, senaryosu Gül Abus Semerci’ye ait.

6- Haysiyet

Kanal D’nin Süreç Film’le yürüttüğü dizide başrol hâlâ belirlenmedi. Yönetmen Cem Akyoldaş, senaryo Mustafa Becit tarafından yazılıyor.

7- Yeraltı

NOW’da yayınlanacak Medyapım projesi, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu bir araya getiriyor. Yönetmen Murat Öztürk; senaryo ekibinde Raci Şaşmaz ve Berna Aruz bulunuyor.

8- Doc

NOW’ın Dass Yapım imzalı dizisinde başrolleri İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu paylaşacak. Projeyi Ketche yönetecek; senaryo Pınar Bulut ve Onur Koralp’e emanet.

9- Kod Adı Ağla Sevdam

OGM Pictures’ın kanalı henüz açıklanmayan dizisinde başrol Mert Ramazan Demir olacak. Senaryoyu Aybüke Ertürk ve ekibi yazıyor; yönetmenlik için Zeynep Günay’la görüşmeler sürüyor.

10- Karakuyu

OGM Pictures’ın diğer projesinde kanal hâlâ belirsiz. Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryoda Deniz Akçay yer alıyor.

11- Avlu

Show TV’nin Limon Film’le hazırladığı yeni sezonda, Ceren Moray’a hem eski hem yeni ekipten oyuncular eşlik edecek. Kanalın kayyum süreci nedeniyle proje ağır ilerliyor.

12- (Henüz adı açıklanmayan proje)

NTC Medya’nın mart ayında yayınlamayı planladığı yeni bir dizi daha var; detaylar netleşmek üzere

