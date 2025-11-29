Çalışmalar Başlamış: 2026'da Tam 12 Yeni Yerli Dizi Geliyor!
Yeni yıla çok az bir zaman kaldı. Televizyon kanalları 2026 yılı için hazırlıklarına devam ederken yılbaşı sonrasında yayınlanacak diziler için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Birsen Altuntaş, 2026'da televizyonda tam 12 yeni yerli dizi yayınlanacağını duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon kanallarının 2026 projeleri raflardan çıktı. 2026 yılında tam 12 yeni yerli dizi yayınlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte 2026 yılında yayınlanacak 12 yeni yerli dizi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Tv kanalları artık dizilerin izlemediğini ne zaman anlayacak acaba