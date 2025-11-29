Çalışmalar Başlamış: 2026'da Tam 12 Yeni Yerli Dizi Geliyor!

1- Ömür Usta

NOW’ın Ay Yapım imzalı yeni dizisinde başrolde Nurgül Yeşilçay yer alacak. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral, senaryo tarafında ise Çağla Kızılelma bulunuyor.

2- Ülker Abla

Gold Film’in NOW için hazırladığı projede Gonca Vuslateri ve Olgun Şimşek’in adı geçiyor. Yönetmen Ömür Atay, senaryoyu Seray Şahiner kaleme alıyor.

3- Liliyar

atv’nin Baba Yapım’la yürüttüğü dizide başrol için görüşmeler sürüyor. Yönetmen Ali Balcı, senaryoyu ise Hasan Burak Kayacı yazıyor. Afiş çalışmalarının da başladığı konuşuluyor.

4- Hayatın Benim

O3 Medya’nın atv’ye sunduğu projede başrol cast’ı henüz netleşmedi. Diziyi Yahya Samancı yönetecek; senaryo Pelin Karamehmetoğlu’nda.

5- Serseri Aşıklar

NGM’nin atv için hazırladığı yapımda Ekin Koç ve İlayda Alişan’ın adı öne çıkıyor. Projenin yönetmeni Serkan Birinci, senaryosu Gül Abus Semerci’ye ait.

6- Haysiyet

Kanal D’nin Süreç Film’le yürüttüğü dizide başrol hâlâ belirlenmedi. Yönetmen Cem Akyoldaş, senaryo Mustafa Becit tarafından yazılıyor.

7- Yeraltı

NOW’da yayınlanacak Medyapım projesi, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu bir araya getiriyor. Yönetmen Murat Öztürk; senaryo ekibinde Raci Şaşmaz ve Berna Aruz bulunuyor.

8- Doc

NOW’ın Dass Yapım imzalı dizisinde başrolleri İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu paylaşacak. Projeyi Ketche yönetecek; senaryo Pınar Bulut ve Onur Koralp’e emanet.

9- Kod Adı Ağla Sevdam

OGM Pictures’ın kanalı henüz açıklanmayan dizisinde başrol Mert Ramazan Demir olacak. Senaryoyu Aybüke Ertürk ve ekibi yazıyor; yönetmenlik için Zeynep Günay’la görüşmeler sürüyor.

10- Karakuyu

OGM Pictures’ın diğer projesinde kanal hâlâ belirsiz. Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryoda Deniz Akçay yer alıyor.

11- Avlu

Show TV’nin Limon Film’le hazırladığı yeni sezonda, Ceren Moray’a hem eski hem yeni ekipten oyuncular eşlik edecek. Kanalın kayyum süreci nedeniyle proje ağır ilerliyor.

12- (Henüz adı açıklanmayan proje)

NTC Medya’nın mart ayında yayınlamayı planladığı yeni bir dizi daha var; detaylar netleşmek üzere