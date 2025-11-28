onedio
İlk İsim Belli Oldu! Teşkilat'ın Başrolü O Ses Türkiye Yılbaşı'nda Yer Alacak

O Ses Türkiye Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 23:02

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün ilk ünlüsü açıklandı. Birsen Altuntaş, O Ses Yılbaşı programında şarkı söyleyecek ünlü oyuncuyu duyurdu. Teşkilat dizisinin yıldızı O Ses Yılbaşı'nda yer alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yılbaşı denildiği zaman akla ilk gelen televizyon programlarından biri O Ses Türkiye oluyor.

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı, yıllardır izlenme rekorları kırıyor. Birbirinden ünlü isimlerin şarkı performanslarını sergiledikleri O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının bu seneki jürisi hala açıklanmazken geçtiğimiz sene jüri koltuğuna Beyaz, Gökhan Özoğuz, Ezgi Mola ve Hadise oturmuştu.

2026'ya girerken yine yayınlanacak olan Yılbaşı Özel bölümü hakkında ilk detaylar belli oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılacak ilk ünlü isim Rabia Soytürk oldu.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Hilal karakterine hayat veren Rabia Soytürk, O Ses Türkiye Yılbaşı programında boy gösterecek. Rabia Soytürk'ün söyleyeceği şarkı ise henüz belirsiz.

