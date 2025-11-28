İlk İsim Belli Oldu! Teşkilat'ın Başrolü O Ses Türkiye Yılbaşı'nda Yer Alacak
Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün ilk ünlüsü açıklandı. Birsen Altuntaş, O Ses Yılbaşı programında şarkı söyleyecek ünlü oyuncuyu duyurdu. Teşkilat dizisinin yıldızı O Ses Yılbaşı'nda yer alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yılbaşı denildiği zaman akla ilk gelen televizyon programlarından biri O Ses Türkiye oluyor.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılacak ilk ünlü isim Rabia Soytürk oldu.
