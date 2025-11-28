onedio
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, Trabzon'da İlkokul Ziyaret Etti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 21:51

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, Trabzon'un Of ilçesinde bir ilkokula ziyarete gitti. İlkokul öğrencileri, Onur Dilber'i coşkulu bir şekilde karşıladı.

KAYNAK: 61 Saat

Buradan izleyebilirsiniz:

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in Gezep'ini dilimizden düşüremiyoruz.

Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep, dizinin en sevilen karakterlerinin başında geliyor. Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz'in çekimlerinin yapıldığı Trabzon'un Of ilçesinde bir ilkokulu ziyaret etti. Of’ta bulunan 28 Şubat İlkokulu’nu ziyarete giden Onur Dilber, öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı.

