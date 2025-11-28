onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Evgar'ın Sette Çalışmanın En Yorucu İş Olduğunu Söylemesine Tepki Yağdı

Demet Evgar'ın Sette Çalışmanın En Yorucu İş Olduğunu Söylemesine Tepki Yağdı

Bahar Dizi Demet Evgar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 21:06

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinin başrolü olan Demet Evgar, rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile beraber dizinin sosyal medya hesabında karşımıza çıktı. O mu bu mu konseptli bir videoda yer alan Evgar, 'İnsanın hayatında en çok yorulduğu iş, bir set işçiliği bir de tarlada çalışmaktır.' deyince ortalık karıştı ve Evgar'a tepkiler gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahar dizisinin Bahar'ı Demet Evgar, yaptığı bir açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Bahar dizisinin Bahar'ı Demet Evgar, yaptığı bir açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Bahar dizisinin sosyal medya hesabında yayınlanan bir videoda yer alan Demet Evgar, sette çalışmanın zorluklarını açıklarken şaşırtan bir benzetmede bulundu. Sette çalışmakla tarlada pamuk toplamayı bir tutan açıklamalarda bulunan Demet Evgar, 'İnsanın hayatında en çok yorulduğu iş, bir set işçiliği bir de tarlada çalışmaktır.' diyerek sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Demet Evgar'ın bu sözü sonrasında tepkiler gecikmedi.

İşte Demet Evgar'a gelen tepkilerden bazıları:

İşte Demet Evgar'a gelen tepkilerden bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın