Demet Evgar'ın Sette Çalışmanın En Yorucu İş Olduğunu Söylemesine Tepki Yağdı

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinin başrolü olan Demet Evgar, rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile beraber dizinin sosyal medya hesabında karşımıza çıktı. O mu bu mu konseptli bir videoda yer alan Evgar, 'İnsanın hayatında en çok yorulduğu iş, bir set işçiliği bir de tarlada çalışmaktır.' deyince ortalık karıştı ve Evgar'a tepkiler gecikmedi.