Demet Evgar'ın Sette Çalışmanın En Yorucu İş Olduğunu Söylemesine Tepki Yağdı
Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinin başrolü olan Demet Evgar, rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile beraber dizinin sosyal medya hesabında karşımıza çıktı. O mu bu mu konseptli bir videoda yer alan Evgar, 'İnsanın hayatında en çok yorulduğu iş, bir set işçiliği bir de tarlada çalışmaktır.' deyince ortalık karıştı ve Evgar'a tepkiler gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahar dizisinin Bahar'ı Demet Evgar, yaptığı bir açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Demet Evgar'a gelen tepkilerden bazıları:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın