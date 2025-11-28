onedio
Şerbo'da Doğukan Güngör'ün Çıkarttığı Jenerik Krizine Yapım Şirketi Çözüm Buldu

Kızılcık Şerbeti
28.11.2025 - 19:02

Kızılcık Şerbeti'nin ana oyuncularından Doğukan Güngör, yeni partneri Seray Kaya'nın isminin kendisinden önce yazılmasına isyan edip dizinin Instagram'ını takipten çıkmıştı. Dizinin yapımıcısı Gold Film, Doğukan Güngör'ün çıkarttığı kriz sonrası orta yolu buldu.

Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Seray Kaya, Doğukan Güngör'ün isyan etmesine neden olmuştu.

Sıla Türkoğlu'nun kadrodan ayrılmasının ardından Seray Kaya, Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün yeni partneri olmuştu fakat Güngör, Seray Kaya ile rol aldığı ilk bölümde büyük bir kriz yarattı.

Seray Kaya'nın jenerikte kendi isminin önünde yer almasına bozulan Doğukan Güngör, tepki olarak Kızılcık Şerbeti'nin Instagram hesabını takipten çıkmıştı. Seray Kaya ise Doğukan Güngör'ün sitemine 'İlgilenmiyorum' yanıtı vermişti. Şerbo'nun yapım şirketi Gold Film, sonunda orta yolu buldu.

Kızılcık Şerbeti'ndeki jenerik krizine yapım şirketi Gold Film çözüm buldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gold Film, Doğukan Güngör'ün sorun çıkarttığı krizde orta yolu bulacak bir çözüm sundu. Gold Film, isimleri jeneriğin 2. sayfasında yer alan Seray Kaya ve Doğukan Güngör'ün adının geçişli olarak kullanılmasına karar verdi. Böylece Doğukan Güngör'ün ismi dönüşümlü olarak ilk sırada yer alacak.

