Şerbo'da Doğukan Güngör'ün Çıkarttığı Jenerik Krizine Yapım Şirketi Çözüm Buldu
Kızılcık Şerbeti'nin ana oyuncularından Doğukan Güngör, yeni partneri Seray Kaya'nın isminin kendisinden önce yazılmasına isyan edip dizinin Instagram'ını takipten çıkmıştı. Dizinin yapımıcısı Gold Film, Doğukan Güngör'ün çıkarttığı kriz sonrası orta yolu buldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Seray Kaya, Doğukan Güngör'ün isyan etmesine neden olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'ndeki jenerik krizine yapım şirketi Gold Film çözüm buldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın