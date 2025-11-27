Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Yiğit Kirazcı'nın Diziye Gelişi Ertelendi
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Yiğit Kirazcı, Rüzgar karakteriyle 4. sezonda geri dönüyor. Rüzgar'ın Nursema'nın hayatına 117. bölümde geri döneceği açıklamıştı fakat senaryodaki değişikliklerle bu tarih ertelendi. Birsen Altuntaş, Yiğit Kirazcı'nın geri dönüş tarihini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, bu defa eski bir oyuncunun geri dönüşüyle gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın büyük aşkı Rüzgar'ı canlandıran Yiğit Kirazcı, diziye geri dönüyor.
