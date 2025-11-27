onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Yiğit Kirazcı'nın Diziye Gelişi Ertelendi

Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Yiğit Kirazcı'nın Diziye Gelişi Ertelendi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.11.2025 - 15:22

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Yiğit Kirazcı, Rüzgar karakteriyle 4. sezonda geri dönüyor. Rüzgar'ın Nursema'nın hayatına 117. bölümde geri döneceği açıklamıştı fakat senaryodaki değişikliklerle bu tarih ertelendi. Birsen Altuntaş, Yiğit Kirazcı'nın geri dönüş tarihini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, bu defa eski bir oyuncunun geri dönüşüyle gündem oldu.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, bu defa eski bir oyuncunun geri dönüşüyle gündem oldu.

4 önemli oyuncunun veda ettiği dizi uzun süredir kaotik olaylarla gündemi meşgul ediyordu. Feyza Civelek - Sıla Türkoğlu - Doğukan Güngör - Emrah Altıntoprak cephesindeki takipten çıkma olayı henüz yeni dinmişken, Güngör, yeni partneri Seray Kaya'nın jenerikte önüne yazılmasına bozularak yeni bir kaosun fitilini ateşlemişti.

Kızılcık Şerbeti setindeki kaoslar bitmek bilmezken 2. sezonda izlediğimiz Rüzgar karakterinin diziye geri dönüşünün duyurulması Şerbo seyircisini çok sevindirmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın büyük aşkı Rüzgar'ı canlandıran Yiğit Kirazcı, diziye geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın büyük aşkı Rüzgar'ı canlandıran Yiğit Kirazcı, diziye geri dönüyor.

2. sezon finalide Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklifi edecekti fakat evdeki kaostan dolayı Nursema dışarı çıkamamıştı. Bunun üzerine Nursema'yı bırakıp yurt dışına giden Rüzgar, 4. sezonda geri dönüyor. 117. bölümle beraber Nursema'nın hayatına geri döneceği duyurulan Rüzgar'ın diziye dahil oluşu ertelendi. Birsen Altuntaş, Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı Rüzgar'ın 117. bölümde değil, daha ileriki bölümlerde hikayeye ekleneceğini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın