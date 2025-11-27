Uzak Şehir Fanı Sinan Engin, Komadan Uyanan Boran Karakterine Seslendi
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in en sıkı takipçilerinden biri hiç şüphesiz Sinan Engin. Engin, Beyaz TV'deki canlı yayında Uzak Şehir'deki Boran karakterine seslendi. Komadan uyanınca Alya ve oğlu Deniz'i geri isteyen Boran'a Cihan ve Alya'nın arasından çekilmesi için seslenen Engin, seyircinin hislerine tercüman oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın