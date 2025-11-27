Uzak Şehir Fanı Sinan Engin, Komadan Uyanan Boran Karakterine Seslendi

Uzak Şehir hem pazartesi hem de haftalık reytinglerde zirveyi bırakmazken son bölümde komadan uyanan Boran yalnızca seyircinin değil, Uzak Şehir'in sıkı takipçisi Sinan Engin'in de sinirlerini bozdu.

Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında yer alırken bir yandan dizinin yeni bölümünü takip eden Sinan Engin, canlı yayında Boran karakterine seslendi. Boran'ın komadan uyandıktan sonra vasiyeti gereği Cihan ve Alya'nın evlenmesine şoke olmasının ardından Engin, Boran'a 'Boran enteresan. Oğlum, vasiyet ediyorsun sonra da sitem ediyorsun neden evlendiniz diye. Var mı lan böyle bir şey? Bak başka zaman konuşmayacağım. Yoksa senariste söylerim gene senaryonu oynatırım' dedi.