Reytingini Artırdı, Zirveyi Bırakmadı: 26 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Kuruluş Osman Reyting Sonuçları Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.11.2025 - 13:10

26 Kasım Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 26 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, tam 2 puan birden artış yaşayarak zirvedeki yerini korudu. Eşref Rüya'yı yerli diziler yerine gündüz kuşağına damga vuran Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları takip etti.

İşte, 26 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 26 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, geçen haftaki reytinglerini artırdı ve üç kategoride de liderliği elden bırakmadı. Eşref Rüya'yı üç dizi yerine gündüz kuşağına damga vuran Müge Anlı ile Tatlı Sert takip etti.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan hala istediği oranlara ulaşamazken Sahipsizler dizisi düşüşüne devam etti.

NOW'ın yeni dizisi Sakıncalı, üç kategoride de reyting kaybederek günün en az izlenen dizisi oldu.

26 Kasım Çarşamba TOTAL reyting sonuçları:

26 Kasım Çarşamba AB reyting sonuçları:

26 Kasım Çarşamba ABC1 reyting sonuçları:

Yorum Yazın