Reytingini Artırdı, Zirveyi Bırakmadı: 26 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 26 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, geçen haftaki reytinglerini artırdı ve üç kategoride de liderliği elden bırakmadı. Eşref Rüya'yı üç dizi yerine gündüz kuşağına damga vuran Müge Anlı ile Tatlı Sert takip etti.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan hala istediği oranlara ulaşamazken Sahipsizler dizisi düşüşüne devam etti.

NOW'ın yeni dizisi Sakıncalı, üç kategoride de reyting kaybederek günün en az izlenen dizisi oldu.