Asena Keskinci'nin Evrim Akın Hakkındaki İddiaları Sonrasında Bez Bebek'teki O Sahne Dikkat Çekti
Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu Asena Keskinci, aynı dizide rol aldığı Evrim Akın hakkında ciddi iddialarda bulunmuştu. Akın'ın babasıyla ilişkisi olduğunu açıklayan Keskinci, ayrıca sette şiddet gördüğünü iddia etmişti. Söz konusu iddiaların ardından dikkatli seyirciler, Bez Bebek'teki bir sahneyi dikkatle izleyerek beklenmedik bir detay fark etti.
VİDEO KAYNAK: Populicc
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bez Bebek oyuncuları Asena Keskinci ve Evrim Akın son dönemde gündemden düşmüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın