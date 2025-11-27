onedio
Asena Keskinci'nin Evrim Akın Hakkındaki İddiaları Sonrasında Bez Bebek'teki O Sahne Dikkat Çekti

Asena Keskinci'nin Evrim Akın Hakkındaki İddiaları Sonrasında Bez Bebek'teki O Sahne Dikkat Çekti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.11.2025 - 08:49

Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu Asena Keskinci, aynı dizide rol aldığı Evrim Akın hakkında ciddi iddialarda bulunmuştu. Akın'ın babasıyla ilişkisi olduğunu açıklayan Keskinci, ayrıca sette şiddet gördüğünü iddia etmişti. Söz konusu iddiaların ardından dikkatli seyirciler, Bez Bebek'teki bir sahneyi dikkatle izleyerek beklenmedik bir detay fark etti.

VİDEO KAYNAK: Populicc

Buradan izleyebilirsiniz:

Bez Bebek oyuncuları Asena Keskinci ve Evrim Akın son dönemde gündemden düşmüyor.

Bez Bebek'te çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın hakkında şoke eden iddialarda bulunmuştu. Evrim Akın'ın babasıyla ilişki yaşadığını, sette kendisine kötü davranıp şiddet uyguladığını açıklayan Keskinci, gündemi uzun süre etkisi altına alırken Evrim Akın ise bu iddiaları yalanladı.

Evrim Akın tarafından söz konusu iddialar yargıya taşınırken olayı duyan sosyal medya kullanıcıları Bez Bebek dizisini sahne sahne izlemeye başladı. Dikkatli seyirciler, Asena Keskinci ve Evrim Akın'ın yer aldığı bir sahnedeki detayı ise sosyal medyada yayınladı. Yağmur'u canlandıran Asena Keskinci'yi omuzlarından tutan Evrim Akın'ın çocuk oyuncunun omzunu sıktığı anlar kısa sürede viral oldu.

