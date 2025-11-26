4 Ayrılık Yaşanmıştı: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Dahil Oluyor
4 önemli oyuncunun veda ettiği Kızılcık Şerbeti'nde hikaye tamamen değişti. Yeni karakterlerin eklendiği diziye bir yeni oyuncu daha dahil oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti'ne kim geldi?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde 4 oyuncu diziye veda etmiş ve yeni isimler kadroya dahil olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Barış Onan, Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın