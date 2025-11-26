onedio
4 Ayrılık Yaşanmıştı: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Dahil Oluyor

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.11.2025 - 16:05

4 önemli oyuncunun veda ettiği Kızılcık Şerbeti'nde hikaye tamamen değişti. Yeni karakterlerin eklendiği diziye bir yeni oyuncu daha dahil oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti'ne kim geldi?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti'nde 4 oyuncu diziye veda etmiş ve yeni isimler kadroya dahil olmuştu.

Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in diziden ayrılmasının ardından Özge Borak, Seray Kaya, Hakan Karahan ve Yalçın Hafızoğlu dizide yer almaya başladı.

Yeni bir senaryoya yayın hayatına devam eden Kızılcık Şerbeti'ne bir yeni oyuncu daha dahil oldu. Üstelik bu oyuncu, henüz 1 bölüm izlediğimiz Hakan Karahan'ın karakteriyle alakalı olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Barış Onan, Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu.

Barış Onan, Hakan Karahan'ın canlandırdığı Tuncay karakterinin koruması Salih olarak karşımıza çıkacak.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
