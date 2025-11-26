onedio
Gelinim Mutfakta'ya Kaşlarıyla Damga Vuran Beyhan Kaynanadan Radikal Değişiklik

Gelinim Mutfakta
Esra Demirci
26.11.2025 - 13:19

Gelinim Mutfakta'nın popüler kaynanalarından Beyhan Hanım, özellikle her bölüm daha da büyüyen kaşlarıyla öne çıkmıştı. Gelinim Mutfakta'nın ardından gelini Yeşim'le beraber ATV'de yayınlanan Mutfak Bahane programında boy gösteren Beyhan Hanım'ın kaşlarında yaptığı radikal değişiklik gözlerden kaçmadı.

Gelinim Mutfakta'nın fenomen kaynanalarından Beyhan Hanım'ı muhakkak hatırlarsınız.

Gelini Yeşim'le beraber Gelinim Mutfakta'da uzun süre yarışan Beyhan kaynana, kısa sürede yarışmanın favorilerinden biri haline gelmişti. Bu popülerliğini fark etmiş olacak ki her bölüm bir yenilik yapmış ve özellikle kaşlarına yaptığı bi' garip makyajla öne çıkmıştı.

Hatta Beyhan kaynananın kaşlarının geçirdiği evrime dair bir içerik bile yapmıştık:

Gelinim Mutfakta'nın her bölümünde nasıl bir kaş stiliyle göreceğimizi merak ettiğimiz Beyhan kaynana, bu defa ATV'de yayınlanan Mutfak Bahane programında karşımıza çıktı.

Hem gelini hem oğluyla Mutfak Bahane yarışmasında yarışan Beyhan Hanım, bu defa kaşlarındaki makyajı tamamen silmiş bir şekilde ekrandaydı. Beyhan Hanım'ın makyajsız halini görenler ise tanımakta zorluk çekti.

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
