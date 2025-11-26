Gelinim Mutfakta'ya Kaşlarıyla Damga Vuran Beyhan Kaynanadan Radikal Değişiklik
Gelinim Mutfakta'nın popüler kaynanalarından Beyhan Hanım, özellikle her bölüm daha da büyüyen kaşlarıyla öne çıkmıştı. Gelinim Mutfakta'nın ardından gelini Yeşim'le beraber ATV'de yayınlanan Mutfak Bahane programında boy gösteren Beyhan Hanım'ın kaşlarında yaptığı radikal değişiklik gözlerden kaçmadı.
Gelinim Mutfakta'nın fenomen kaynanalarından Beyhan Hanım'ı muhakkak hatırlarsınız.
Gelinim Mutfakta'nın her bölümünde nasıl bir kaş stiliyle göreceğimizi merak ettiğimiz Beyhan kaynana, bu defa ATV'de yayınlanan Mutfak Bahane programında karşımıza çıktı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
