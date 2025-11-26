onedio
Taşacak Bu Deniz'de Burak Yörük ve Ava Yaman'ın İsimleri Yer Değiştirdi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.11.2025 - 12:37

TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz'de tıpkı Kızılcık Şerbeti'nde olduğu gibi jenerik krizi çıktı. Burak Yörük ve Ava Yaman'ın ismi 7. bölüm jeneriğinde değiştirildi. Burak Yörük'ün ismi Ava Yaman'ın önüne yazılınca jenerik krizi olduğu iddia edildi.

Cuma akşamlarına damga vuran Taşacak Bu Deniz'de tıpkı Kızılcık Şerbeti'ndeki gibi jenerik krizi yaşandı.

6 bölüm boyunca Taşacak Bu Deniz jeneriğinde genç oyuncu Ava Yaman'ın ismi Burak Yörük'ün önünde yer almıştı. 7. bölüm yayınlanırken seyirciler, jenerikte Burak Yörük'ün isminin Ava Yaman'ın yerine yazıldığını gördü. 

Taşacak Bu Deniz'in genç oyuncularının isimlerinin yer değiştirmesi sonrasında akıllara jenerik krizi yaşanabileceği geldi.

İşte Taşacak Bu Deniz'deki jenerik değişikliğinden öncesi:

Bu da jeneriğin sonraki hali:

Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
