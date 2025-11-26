onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reytingleri Düşen Bahar'ın Günü Değişti, Onun Yerine Yeni Dizi Yayınlanacak

Reytingleri Düşen Bahar'ın Günü Değişti, Onun Yerine Yeni Dizi Yayınlanacak

yerli dizi Bahar Dizi Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.11.2025 - 08:34

Show TV'nin 3 sezondur yayınlanan sevilen dizisi Bahar, reytinglerde düşüşe devam ediyor. Salı akşamları yayınlanan dizi özellikle Aziz Uras'ın Seren'e ihanet etmesiyle epey seyirci kaybetmişti. Show TV, Bahar için kararını açıkladı. Bahar dizisinin günü değişti ve yerine yeni yayınlanacak Rüya Gibi dizisinin geleceği duyuruldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'ın reytingleri her hafta düşmeye devam ediyor.

Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'ın reytingleri her hafta düşmeye devam ediyor.

Aziz Uras'ın Seren'i aldatıp boşanması, Bahar ve Evren'in bir türlü kavuşamaması derken şu an izlediğimiz dizi, 1. sezon Bahar'ından çok uzak. Seyirci, tekrar eden kötü olaylardan sıkılırken Bahar'ın reytingleri de finale götürecek cinsten düşmeye devam ediyor.

Bahar dizisinin akıbeti sevenlerini endişelendirmeye devam ederken Show TV, sevilen dizi hakkında kararını açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisinin günü değişti. Bahar'ın yerine yeni dizi Rüya Gibi yayınlanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisinin günü değişti. Bahar'ın yerine yeni dizi Rüya Gibi yayınlanacak.

3 sezondur salı akşamları yayınlanan Bahar, kanalın yeni kararıyla pazar akşamlarına alındı. Bahar'ın yeni bölümü 7 Aralık Pazar gününe çekilirken Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, 2 Aralık Salı akşamı yayın hayatına başlayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın