Reytingleri Düşen Bahar'ın Günü Değişti, Onun Yerine Yeni Dizi Yayınlanacak
Show TV'nin 3 sezondur yayınlanan sevilen dizisi Bahar, reytinglerde düşüşe devam ediyor. Salı akşamları yayınlanan dizi özellikle Aziz Uras'ın Seren'e ihanet etmesiyle epey seyirci kaybetmişti. Show TV, Bahar için kararını açıkladı. Bahar dizisinin günü değişti ve yerine yeni yayınlanacak Rüya Gibi dizisinin geleceği duyuruldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'ın reytingleri her hafta düşmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisinin günü değişti. Bahar'ın yerine yeni dizi Rüya Gibi yayınlanacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın