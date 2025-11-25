onedio
15 Yıl Önce Akasya Durağı'nda Figüranlık Yapan Adam O Sahneye Berberde Denk Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.11.2025 - 16:03

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde figüranlık yapan bir adam, 15 yıl sonra rol aldığı sahneye berberde denk geldi. Adam o anları TikTok hesabında paylaştı.

KAYNAK: TikTok/ @takavittt

Buradan izleyebilirsiniz:

Türk televizyonlarına damga vuran Akasya Durağı'nda figüranlık yapan bir adam, o sahneye 15 yıl sonra denk geldi.

TikTok kullanıcısı adam, 15 yıl önce rol aldığı o sahneye tıraş olmak için gittiği berberde denk geldi. Berberiyle beraber o sahneyi izleyen adam, sahneyi TikTok hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
