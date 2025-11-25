15 Yıl Önce Akasya Durağı'nda Figüranlık Yapan Adam O Sahneye Berberde Denk Geldi
Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde figüranlık yapan bir adam, 15 yıl sonra rol aldığı sahneye berberde denk geldi. Adam o anları TikTok hesabında paylaştı.
KAYNAK: TikTok/ @takavittt
Türk televizyonlarına damga vuran Akasya Durağı'nda figüranlık yapan bir adam, o sahneye 15 yıl sonra denk geldi.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
