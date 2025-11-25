onedio
Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Yeni Bölümünde En Çok Reyting Alan Sahneleri Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.11.2025 - 12:35

Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir, dün akşam (24 Kasım) yine bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Boran'ın uyanıp herkesten hesap sorduğu Uzak Şehir'in reyting sonuçları yine enfes gelirken reyting uzmanı, X hesabından Uzak Şehir'in yeni bölümünde en çok reyting alan sahneleri açıkladı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, yine reytingleri altüst etti.

Pazartesi akşamlarına damga vuran aşiret dizisi Uzak Şehir, hem günlük hem haftalık reytinglerde rakipsiz ilerliyor. Dün akşam (24 Kasım) yayınlanan yeni bölümüyle yine muazzam bir başarı sergileyen Uzak Şehir liderliği elden bırakmazken reyting uzmanı, Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahnelerini paylaştı.

İşte reyting uzmanının Uzak Şehir açıklaması:

'Sahne bazlı düşüş yok. Grafik geçen haftayla neredeyse aynı. Boran'ın Deniz'i uzaktan izlemesi bir anda 1 puan artırıyor. En yüksek reyting de 'Boran sana baba mı diyor?' kısmında'

