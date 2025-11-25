onedio
Reyting Uzmanı, Latin Amerika'da En Çok İzlenen Yerli Dizileri Açıkladı

Reyting Uzmanı, Latin Amerika'da En Çok İzlenen Yerli Dizileri Açıkladı

Esra Demirci
25.11.2025 - 08:30

Reyting uzmanı, X hesabından Latin Amerika'da şu sıralar en çok izlenen yerli dizileri açıkladı. İzlenme oranlarına bakıldığında ilk sıradaki dizi şaşırtmazken yurt dışındaki Türk dizisi popülerliği bu paylaşımla bir kez daha hatırlandı.

Yerli dizilerin yurt dışına satışı azımsanamayacak kadar fazla.

Yerli dizilerin yurt dışına satışı azımsanamayacak kadar fazla.

Türk dizileri yurt dışında öylesine talep görüyor ki burada final yapan diziler orada izlenme rekoru kırabiliyor. Dünyanın dört bir yanına yerli dizi satışı devam ederken en çok satış yapılan yerlerden biri de Latin Amerika! Pembe dizi kültürünün ortaya çıktığı Latin Amerika'da Türk dizilerinin yeri ayrı olurken reyting uzmanı, X hesabı üzerinden Latin Amerika'da en çok izlenen yerli dizileri açıkladı.

İşte meraklısı için Latin Amerika'da şu sıralar en çok izlenen yerli diziler:

İşte meraklısı için Latin Amerika'da şu sıralar en çok izlenen yerli diziler:

🇲🇽: Kızılcık Şerbeti (1,03MN)

🇦🇷: Aldatmak (6,54 rtg)*

🇨🇱: Leyla (506k)

🇪🇨: Yalı Çapkını (231k)

🇨🇴: Bir Küçük Gün Işığı (5,33 rtg)

🇺🇾: Sadakatsiz (280k)

🇨🇷: Yalı Çapkını (7,09 rtg)

🇵🇦: İyilik (283k)

