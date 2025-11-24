onedio
Dizi Daha Başlamadan İlk Kriz Yaşandı: A.B.İ. Dizisinin Senaristi Diziden Ayrıldığını Açıkladı

Merve Ersoy
24.11.2025 - 16:27

Atv'de yayınlanacak A.B.İ. dizisinden ilk afiş gelmesinin ardından başka bir gelişme daha yaşandı. Dizinin senaristi Melih Özyılmaz, dizinin senaryo ekibinden ayrıldığını açıkladı. Özyılmaz'ın açıklaması gündem oldu.

İzleyiciyle buluşmasına sayılı günler kala A.B.İ. dizisinden ilk afiş yayınlanmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu karakterlerine uygun şekilde ilk kez gördüğümüz afişin ardından senarist Melih Özyılmaz'dan bir açıklama geldi. Özyılmaz, daha yayınlanmaya başlamayan diziden ayrıldığını açıkladı.

Melih Özyılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda A.B.İ.'den ayrıldığını duyurdu.

Ünlü senaristin yaptığı açıklamada 'İstediğim şekilde ve inandığım istikamette faydalı olamayacağımı düşündüğüm için A.B.İ. projesinden ayrıldım' ifadelerini kullanması dikkat çekti. Yerine kimin geleceği ise henüz bilinmiyor.

