Dizi Daha Başlamadan İlk Kriz Yaşandı: A.B.İ. Dizisinin Senaristi Diziden Ayrıldığını Açıkladı
Atv'de yayınlanacak A.B.İ. dizisinden ilk afiş gelmesinin ardından başka bir gelişme daha yaşandı. Dizinin senaristi Melih Özyılmaz, dizinin senaryo ekibinden ayrıldığını açıkladı. Özyılmaz'ın açıklaması gündem oldu.
İzleyiciyle buluşmasına sayılı günler kala A.B.İ. dizisinden ilk afiş yayınlanmıştı.
Melih Özyılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda A.B.İ.'den ayrıldığını duyurdu.
