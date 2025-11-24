onedio
Onları Sonunda Bir Arada Gördük: Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'lu A.B.İ. Dizisinin Afişi Yayınlandı

Merve Ersoy
24.11.2025 - 15:34

Atv ekranlarında yayınlanacak A.B.İ. dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizi, henüz yayınlanmadan ses getirmeye başladı. Dizide ikili henüz bir arada görülmemişti. Ta ki şu ana kadar! A.B.İ. dizisinden sonunda afiş geldi ve Doğan ile Çağla çiftini bir arada gördük.

Atv'de yayınlanacak A.B.İ. dizisi ne zaman başlayacak sorusu merak edilirken sonunda diziyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizide şu ana dek ikiliyi bir arada görmemiştik. Merakla beklediğimiz bu partnerlikle ilgili bir gelişme oldu!

OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği A.B.İ. dizisinin afişi yayınlandı!

Doğan ve Çağla karakterlerine hayat verecek Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dizideki görünümleri de böylece ortaya çıkmış oldu. İkilinin ilk kez bir arada yer aldığı bir fotoğraf da böylece paylaşıldı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
