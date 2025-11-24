Onları Sonunda Bir Arada Gördük: Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'lu A.B.İ. Dizisinin Afişi Yayınlandı

Atv ekranlarında yayınlanacak A.B.İ. dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizi, henüz yayınlanmadan ses getirmeye başladı. Dizide ikili henüz bir arada görülmemişti. Ta ki şu ana kadar! A.B.İ. dizisinden sonunda afiş geldi ve Doğan ile Çağla çiftini bir arada gördük.