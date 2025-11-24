onedio
Star TV’de Yayınlanan Çarpıntı’dan İki Oyuncu Aniden Ayrıldı: Veda Sahnesi Bile Yazılmadı

Elif Sude Yenidoğan
24.11.2025 - 14:39

Star TV’de yeni sezonda başlayan Çarpıntı dizisi kadrosundan ayrılan oyuncularla gündeme geldi. Dizinin reytinglerde düşük sonuçlar alması ve istediği çıkışı yakalayamaması diziseverlerin dikkatini çekmişti. Final iddiaları kulaktan kulağa yayılırken şimdiyse iki oyuncunun diziye veda ettiği öğrenildi.

İlk önce dizide Emel karakterine hayat veren Ceren Taşçı veda paylaşımı yaptı.

Şu sözlere yer verdi 👇

“Çarpıntıdaki hikayem sona erdi. Birlikte çalıştığım herkese ve emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ederim. Emel’i sevip takip eden seyircilerimize de ayrıca teşekkürler. Başka hikayelerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle…”

Ardından ise Meryem’e hayat veren Pınar Çağlar da Instagram hesabından ayrıldığını dile getirdi.

“Soranlar oluyo da.. teşekkürler.. Ben Çarpıntı’da yokum artık.. yaniii hoşçakalıın gittim ben ❤️”

Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır’ın başrolü paylaştığı dizinin final iddiaları günden güne artıyor. İzleyiciler yapım ekibinden gelecek haberi bekliyor.

