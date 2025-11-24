Star TV’de Yayınlanan Çarpıntı’dan İki Oyuncu Aniden Ayrıldı: Veda Sahnesi Bile Yazılmadı

Şu sözlere yer verdi 👇

“Çarpıntıdaki hikayem sona erdi. Birlikte çalıştığım herkese ve emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ederim. Emel’i sevip takip eden seyircilerimize de ayrıca teşekkürler. Başka hikayelerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle…”