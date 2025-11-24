Star TV’de Yayınlanan Çarpıntı’dan İki Oyuncu Aniden Ayrıldı: Veda Sahnesi Bile Yazılmadı
Star TV’de yeni sezonda başlayan Çarpıntı dizisi kadrosundan ayrılan oyuncularla gündeme geldi. Dizinin reytinglerde düşük sonuçlar alması ve istediği çıkışı yakalayamaması diziseverlerin dikkatini çekmişti. Final iddiaları kulaktan kulağa yayılırken şimdiyse iki oyuncunun diziye veda ettiği öğrenildi.
İlk önce dizide Emel karakterine hayat veren Ceren Taşçı veda paylaşımı yaptı.
Ardından ise Meryem’e hayat veren Pınar Çağlar da Instagram hesabından ayrıldığını dile getirdi.
