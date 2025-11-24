onedio
Final Kararı Yakın: Star TV’nin Yeni Dizisi Reytinglerde Fena Çakıldı

Elif Sude Yenidoğan
24.11.2025 - 13:23

Televizyon dünyasının yeni sezonu kimi diziler için harika sonuçlara vesile olurken kimi diziler içinse hayal kırıklığı olabiliyor. Star TV’de bu sezona birbirinden güçlü işlerle giriş yapmıştı. Özellikle Sibel Taşçıoğlu’nun başrolünde olduğu Çarpıntı dizisi heyecan yaratmıştı. Ancak işler pek de yolunda gitmedi ve Çarpıntı reytinglerde düşüşe geçti. Peki ya final kararı verildi mi? Gelin detaylara geçelim!

Sibel Taşçıoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmasıyla Çarpıntı ile anlaşması hayranların beklentisini epey yükseltmişti.

Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in de başrolü paylaştığı Çarpıntı yayın günü olarak pazarı tercih etmişti. Teşkilat ve Sahtekarlar’ın da yayınlandığı pazar günü Çarpıntı rakiplerinin yanında yükseliş yaşayamadı ve hızla düşüşe geçti.

Reyting sıralamalarında ilk üçte yer aldığı nadir anlar yaşanmıştı.

Hikaye ve oyuncular başarılı olsa da beklenen çıkış sağlanamadı. Şimdiyse dizinin yakın zamanda final yapacağı iddiaları yayıldı. Henüz yapımdan resmi açıklama gelmedi.

