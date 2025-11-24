Final Kararı Yakın: Star TV’nin Yeni Dizisi Reytinglerde Fena Çakıldı

Televizyon dünyasının yeni sezonu kimi diziler için harika sonuçlara vesile olurken kimi diziler içinse hayal kırıklığı olabiliyor. Star TV’de bu sezona birbirinden güçlü işlerle giriş yapmıştı. Özellikle Sibel Taşçıoğlu’nun başrolünde olduğu Çarpıntı dizisi heyecan yaratmıştı. Ancak işler pek de yolunda gitmedi ve Çarpıntı reytinglerde düşüşe geçti. Peki ya final kararı verildi mi? Gelin detaylara geçelim!