Taşacak Bu Deniz Uzak Şehir'i Geçti: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz Uzak Şehir’i Geçti: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Elif Sude Yenidoğan
24.11.2025 - 10:22

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri geçen haftanın en çok izlenen yapımları arasında yine üst sıralarda yer aldı. Özellikle Uzak Şehir ile Taşacak Bu Deniz arasındaki sıkı rekabet dikkat çekmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta Uzak Şehir zirvedeyken bu hafta Taşacak Bu Deniz rakibini sollamayı başardı!

Gelin detaylara geçelim…

Yeni sezonda çıkan dizilerle birlikte eski dizilerin rakipleri arttı.

Özellikle Show TV’de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti eski popülaritesini kaybetti. Cuma günü ekranlarda yeni sezonun favori dizisi Taşacak Bu Deniz de yayınlandığı için zirve sarsıldı.

Uzun süredir haftanın en çok izlenen dizisi tüm kategorilerde Uzak Şehir oluyordu.

Taşacak Bu Deniz cuma günleri Kızılcık Şerbeti’ni reytinglerde geçerken şimdiyse haftalık izlenme sonuçlarında da kendini kanıtladı ve rakibi Uzak Şehir’i geçerek AB’de birinci oldu.

Total ve ABC1’in birincisi ise Uzak Şehir’di. Bakalım gelecek haftalarda durumlar nasıl seyredecek?

İşte 17-23 Kasım haftasında en çok izlenen diziler 👇

Total:

1. UzakŞehir

2. TaşacakBuDeniz 

3. EşrefRüya   

4. GüllerveGünahlar 

5. ⁠HalefKöklerinÇağrısı 

AB: 

1. TaşacakBuDeniz 

2. UzakŞehir 

3. KızılcıkŞerbeti  

4. EşrefRüya 

5. GüllerveGünahlar

ABC1: 

1. UzakŞehir

2. TaşacakBuDeniz  

3. EşrefRüya  

4. KızılcıkŞerbeti 

5. GüllerveGünahlar

