Taşacak Bu Deniz Uzak Şehir’i Geçti: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri geçen haftanın en çok izlenen yapımları arasında yine üst sıralarda yer aldı. Özellikle Uzak Şehir ile Taşacak Bu Deniz arasındaki sıkı rekabet dikkat çekmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta Uzak Şehir zirvedeyken bu hafta Taşacak Bu Deniz rakibini sollamayı başardı!

Gelin detaylara geçelim…